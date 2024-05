Roland Garros, la direttrice Mauresmo: "Stop all'alcol sulle tribune, pubblico molesto"

Parigi, 30 maggio 2024 – Pioggia e pubblico troppo molesto. Fino a questo momento il Roland Garros 2024 si può sintetizzare così. Da una parte il meteo non sta dando tregua, pioggia quasi in continuazione e tantissime partite sospese e rinviate al giorno successivo; dall'altra parte, come se non bastasse, il pubblico giudicato sin troppo fastidioso nei confronti di quei tennisti che si ritrovano a giocare contro colleghi francesi.

Tra i principali critici ci sono David Goffin e Iga Swiatek. Il primo non ci è andato per il sottile dopo la vittoria contro l'idolo di casa Perricard: "Si sta esagerando, è una mancanza di rispetto totale. Sta diventando come il calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligan e risse sugli spalti". In più, il numero 115 del mondo ha aggiunto che qualcuno gli avrebbe sputato addosso una gomma da masticare. Al termine della partita, il belga si è reso protagonista di un siparietto proprio contro il tifosi che lo fischiavano: mano all'orecchio e cenno di sì con la testa, un po' come fece Mourinho all'epoca di un Juventus-Manchester United. Più leggera, ma comunque pungente la numero uno polacca Iga Swiatek che dopo la vittoria contro Naomi Osaka, nell'intervista a bordocampo, ha detto: "Gridate pure tra uno scambio e l’altro, ma non durante, per favore. È un problema per la nostra concentrazione. Qui la posta e i soldi in palio sono tanti e anche un punto può fare la differenza". Non si tratta di una novità, tanto che l'anno scorso anche Novak Djokovic ebbe qualcosa da ridire nei confronti del pubblico, il serbo trovò irrispettoso quando venne fischiato per essersi preso un time-out medico durante il match contro Alejandro Davidovich Fokina.

Dato che questa situazione sta diventando sempre più insostenibile, la direttrice del torneo Amélie Mauresmo ha deciso di prendere provvedimenti. In una intervista rilasciata per il quotidiano L'Equipe, ha dichiarato: "Abbiamo osservato, in particolare durante la partita tra David Goffin e Giovanni Mpetshi Perricard, che alcune persone hanno effettivamente superato il limite. Quello che voglio ricordarvi è che siamo felici di vedere l'atmosfera e le emozioni, che gli spettatori siano lì. D’altra parte, saremo intransigenti sul rispetto dei giocatori e del gioco. Ho passato personalmente le istruzioni agli arbitri, che devono essere iperreattivi a tutto ciò, cercando di controllare il campo e ciò che sta accadendo. Se c’è anche il minimo comportamento che oltrepassa il limite, quella sarà l’uscita. Anche se identificare una persona non è sempre facile. L'energia e l'entusiasmo sono molto positivi ma bisogna rispettare i limiti. Inoltre, finora l'alcol era autorizzato sugli spalti, all'esterno della tribuna dei giocatori e della tribuna presidenziale, ora basta, è finita ovunque".

Presa di posizione netta da parte della direttrice che, aumentando la severità della sicurezza e levando la disponibilità di bevande alcoliche, spera di far tornare nei ranghi il pubblico del Roland Garros. Si vedrà se le minacce e la soluzione proposta dalla Mauresmo avranno l'effetto sperato, oppure se per calmare i tifosi occorrerà attendere l'eliminazione di ogni tennista francese dal tabellone.