Roland Garros 2024: gli italiani in campo giovedì, orari e dove vedere i match

Parigi, 29 maggio 2024 - Ben cinque italiani in campo per il day 5 del Roland Garros 2024: Luciano Darderi, Fabio Fognini, Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si giocheranno l'accesso alla fase successiva. I giochi cominciano a farsi sempre più complicati e già in questo secondo round ci sono sfide molto interessanti. Tutto mentre riprenderanno anche i match di Lorenzo Sonego contro Zhang Zhizhen e Matteo Arnaldi contro Alexandre Muller, entrambi interrotti nella giornata di ieri causa pioggia al primo set. Vediamo nel dettaglio gli sfidanti degli azzurri, l'orario dei match e dove seguire le partite in televisione.

Per Darderi c'è l'olandese Griekspoor

Dopo la bella e convincente vittoria al primo turno contro un avversario assolutamente alla portata come l'australiano Rinky Hijikata, ora Luciano Darderi è chiamato a salire di livello contro Tallon Griekspoor. L'olandese, numero 26 del mondo, al primo turno ha archiviato la pratica Mc Donald con un secco 3-1, condendo allo statunitense solamente il terzo set. Si tratta di una sfida inedita, i due non si sono mai incontrati. Per Darderi in palio, oltre al pass per il turno successivo, c'è anche la qualificazione alle Olimpiadi: con una vittoria, di fatto, sarebbe quasi matematicamente ai Giochi.

Il match tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor si giocherà sul Campo 2 e sarà il secondo match dalle ore 11, dunque i due saranno in campo intorno alle 12:15.

Fognini chiamato all'impresa contro Paul

Fabio Fognini dovrà necessariamente essere la miglior versione di sé stesso contro lo statunitense Tommy Paul. Il ligure arriva dalla bella vittoria contro Botic van de Zandschulp, ma tra l'olandese e l'americano passa veramente tanto, anzi ben 88 posizioni visto che Paul è quattordicesimo al mondo. Fognini non potrà permettersi troppi errori e, soprattutto, dovrà cercare di mantenere la lucidità per cercare di battere un avversario così ostico.

Il match tra Fabio Fognini e Tommy Paul si giocherà sul Campo 8 dalle ore 13:10.

Zeppieri contro Kokkinakis, non proprio uno specialista del rosso

Giulio Zeppieri per il secondo anno consecutivo si è qualificato e ha superato il primo turno del main draw dell'Open di Francia, ora però serve anche il secondo step. Dall'altra parte della rete ci sarà l'australiano Thanasi Kokkinakis, che nel primo turno ha vinto in cinque set con Popyrin. Si tratta di una sfida assolutamente alla portata per il tennista romano che dovrà giocarsela sui punti deboli dell'avversario, uno su tutti la concentrazione. A volte Kokkinakis fa dei passaggi a vuoto che vanno sfruttati, in maniera tale da non fargli prendere fiducia e lasciarlo esprimere perché altrimenti ha già dimostrato di avere ottimi colpi.

Il match tra Giulio Zeppieri e Thanasi Kokkinakis si giocherà sul Campo 10 e sarà il terzo match dalle ore 11, dunque i due saranno in campo dalle ore 13:30 circa.

Cobolli e la missione (quasi) impossibile: battere Rune

Flavio Cobolli e Holger Rune, il nuovo del tennis che avanza e si sfida nel secondo turno del Roland Garros. Il romano, classe 2022, arriva dalla convincente vittoria contro il serbo Medjedovic; mentre il danese, un anno più giovane, ha liquidato Evans con un secco 3-0. "Con Rune sarà un partita di lotta, esattamente come piace a me, e non vedo l'ora", ha detto Cobolli al termine della partita contro Medjedovic. Una lotta tra due tennisti in un buon momento di forma tanto fisica quanto mentale, che possono dire la loro sulla terra rossa parigina.

Il match tra Flavio Cobolli e Holger Rune si giocherà sul Campo 14 e sarà il terzo dalle ore 11, dunque possibile che i due scendano in campo non prima delle 13:35 circa.

Musetti sfida Monfils in serata

Lorenzo Musetti, dopo aver facilmente archiviato la pratica Galan al primo turno, si ritrova contro l'idolo di casa Gael Monfils. Il francese non è più ai livelli di qualche anno fa, ma la spinta del pubblico è fondamentale per trovare energie extra contro avversari come il carrarino. Monfils al primo turno ha vinto contro il brasiliano Seyboth Wild per 3-1, giocano un buon terzo e quarto set dopo una seconda ripresa non eccezionale e concessa allo sfidante. Tra i due c'è solo un precedente, si tratta del torneo indoor di Vienna nel 2021 quando il transalpino vinse in due set. Successo che però conta pochissimo date le diversissime condizioni: dal cemento al chiuso ora si passa sulla terra rossa di Parigi resa molto pesante dalla pioggia di questi ultimi giorni.

Il match tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils si giocherà sul campo Philippe Chatrier non prima delle ore 20:15.

Dove vedere il Roland Garros in tv

Tutte le partite del Roland Garros 2024 sono trasmesse sui canali Eurosport. Per chi ha un abbonamento Sky i canali di riferimento sono 210 per Eurosport 1 HD e 211 per Eurosport 2 HD. In alternativa, disponibile anche il servizio streaming offerto dal sito e app eurosport.it. Altre opzioni in streaming sono: discovery+, Sky Go, Now TV e l'app DAZN.