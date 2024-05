Roland Garros 2024, il tabellone: Sinner contro Eubanks. Al primo turno c’è Nadal-Zverev

Parigi, 23 maggio 2024 – È stato sorteggiato il tabellone del Roland Garros, secondo appuntamento Slam di questa stagione che si giocherà sulla terra rossa di Parigi da domenica 26 maggio. Jannik Sinner sarà per la prima volta testa di serie numero due in un torneo così importante. Oltre all’altoatesino, in Francia andranno per ora 11 italiani, in attesa degli ultimi verdetti delle qualificazioni ancora in corso.

Detto di Sinner, al Roland Garros scenderanno in campo anche Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi e Fognini tra gli uomini e quattro donne, Paolini, Bronzetti, Cocciaretto e Trevisan. Berrettini ha invece annunciato il forfait.

Nel tabellone maschile, Jannik Sinner debutterà contro il ventisettenne Chris Eubanks, con uno tra Richard Gasquet e Borna Coric al secondo turno (al terzo turno ci potrebbe essere Andy Murray sulla strada dell’azzurro) mentre Fabio Fognini debutterà nel torneo contro Botic Van de Zandchulp. Flavio Cobolli giocherà invece contro un qualificato mentre Luca Nardi contro Alexandre Muller e Matteo Arnaldi avrà dall’altro lato del campo Arthur Fils.

Lorenzo Sonego affronterà il francese Hugo Humbert, Luciano Darderi il neozelandese Rinky Hijikata e Lorenzo Musetti sfiderà Daniel Galan.

Il numero uno al mondo Novak Djokovic debutterà al Roland Garros contro Pierre-Hugues Herbert mentre Carlos Alcaraz dovrà attendere un qualificato o un lucky loser del primo turno. Affascinante la sfida tra Alexander Zverev e Rafa Nadal, nell’ultima passerella del maiorchino sulla terra rossa di Francia.

Daniil Medvedev ha pescato invece il tedesco Dominik Koepfer, Taylor Fritz giocherà contro Federico Coria e Stefanos Tsitsipas contro l’ungherese Marton Fucsovics. Tra gli altri big, Casper Ruud avrà di fronte Jakub Paul e Holger Rune il britannico Daniel Evans.

In campo femminile l'azzurra Jasmine Paolini se la vedrà con l’austriaca Daria Saville, numero 85 nel ranking, mentre Lucia Bronzetti affronterà Naomi Osaka. La numero uno Iga Swiatek, campionessa uscente e fresca vincitrice degli Internazionali di Roma, affronterà una qualificata al primo turno. Per Elisabetta Cocciaretto ci sarà l’ostacolo della brasiliana Maia Haddad, numero 13 del tabellone, mentre Martina Trevisan attenderà una qualificata.