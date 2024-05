Berrettini rinuncia anche al Roland Garros: “Non sono pronto, tornerò sull’erba”

Parigi, 23 maggio 2024 – Matteo Berrettini non prenderà parte al Roland Garros. Lo ha annunciato lui stesso con una storia su Instagram: “Nonostante mi stia allenando intensamente non mi sento ancora pronto. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba”. L’annuncio che fa slittare il suo rientro in campo a giungo, quando inizia la stagione del tennis sull’erba, era nell’aria da qualche giorno.

Il tennista romano, che è il 96esimo nel ranking mondiale, sta affrontando un periodo difficile ed un deciso calo di prestazioni rispetto agli anni scorsi, in particolare rispetto al 2021 che fu il suo anno migliore e che lo vide arrivare in finale a Wimbledon. Allo stesso anno risale anche la sua ultima partecipazione al Roland Garros: in quella occasione Berrettini si fermò ai quarti di finale contro Djokovic.

In questo anno invece, il romano ha disputato solamente dodici incontri ufficiali (di cui cinque nel torneo Challenger di Phoenix) vincendone nove. Il suo ultimo match ufficiale risale al 9 aprile: quel giorno Berrettini fu sconfitto nel primo turno del torneo di Montecarlo da Kecmanovic.

Il Roland Garros

Il torneo di Parigi, unico major stagionale che si gioca sulla terra battuta, inizierà domenica 26 maggio. Il sorteggio del tabellone, sia maschile che femminile si svolgerà invece oggi, 23 maggio, alle ore 14. Nel settore femminile la grande favorita rimane la polacca Swiatek, mentre più combattuto è il lato maschile: oltre alle giovani stelle, Sinner e Alcaraz, ci sono infatti i sempre presenti Djokovic e Nadal che probabilmente è alla sua ultima apparizione a Parigi.

Gli italiani in gara

Dopo il forfait di Berrettini gli italiani che prenderanno parte all’Open di Francia sono, al momento, dodici: nove uomini, Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi, Fognini e quattro donne,Paolini, Bronzetti, Cocciaretto e Trevisan. Nel frattempo si attendono ulteriori innesti dalle qualificazioni che sono ancora in corso: oggi giocano Matteo Gigante, Mattia Bellucci e Giuglio Zeppieri.

Il grande atteso

L’uomo più atteso, quello su cui gli italiani hanno le maggiori aspettative è sicuramente Jannik Sinner. L’altoatesino, reduce dalla vittoria nell’Australian Open ha confermato ieri la sua partecipazione all’Open parigino. Il giovane talento italiano ha risolto il problema all’anca, è il numero due del ranking mondiale e parte sicuramente da favorito.