L’anno magico del CtC. Fra successi e tesserati

Anche in casa Club Tennis Ceriano è il momento di fare i bilanci di un anno molto positivo, viatico perfetto per il 2025 quando la realtà sportiva presieduta da Severino Rocco spegnerà le 40 candeline. "Il nostro - dice il numero uno del club - è stato davvero un buon anno. C’è la parte agonistica, così come quella legata al miglioramento delle strutture, ma ciò che ci rende più orgogliosi è vedere i bambini di 4/5 anni, alle prime esperienze col tennis, scendere in campo con una passione incredibile. Far crescere il settore giovanile, sin dalla tenera età, è sempre stato un nostro obiettivo, in quanto poi ci permette di vedere i ragazzi impegnati a difendere i colori del CTC nei campionati a squadre, da quelli giovanili alla Serie A. Abbiamo raggiunto quota 260 iscritti fra scuola tennis, agonisti e padel".

L’altro sono i risultati, costanti e soddisfacenti, colti sia a livello individuale sia nei campionati a squadre. Basti pensare che nel 2024 quattro delle cinque formazioni giovanili del Club Tennis Ceriano hanno conquistato un posto nei tabelloni regionali, mentre la squadra femminile di Serie A2 si è garantita la salvezza. "Un risultato - dice ancora Rocco - che ha confermato il valore del team. Da citare anche l’ottimo campionato della formazione maschile di Serie B2, arrivata a un soffio dalla promozione". Traguardi che, uniti, hanno portato il Club Tennis Ceriano al 43esimo posto del Trofeo FITP, che classifica i circoli italiani.

Quanto ai risultati a livello individuale, il 2024 è stato l’anno dei titoli regionali di Aila Zennaro nell’under 12 femminile e di Alessio Zanotti, campione assoluto grazie al successo nell’Open maschile alla Canottieri Mincio di Mantova. In più, anche due secondi posti fra i giovani, con Sara Oppo (under 13) e Ilaria Pennati (under 15). Di rilievo il ritorno dell’Open Campaccio, giocato in piena estate e coronato dalla presenza nelle due finali di ben tre atleti della società di Ceriano Laghetto.