Record di partecipanti al 17° Trofeo Campionati Fiorentini - Memorial Borri

Il 17° Trofeo ‘Campionati Fiorentini - Memorial Silvano e Marcello Borri’ ha registrato il record di partecipanti. Sono stati 320 i giovani tennisti presenti dall’Under 10 all’Under 16. Evento promosso dalla Polisportiva Firenze Ovest come prologo alle Piaggeliadi 2025. "Attraverso queste manifestazioni - spiega Marco Borri, fiduciario Fitp Firenze 2 - rivolgiamo un invito ai ragazzi per avvicinarsi allo sport. Il mini tennis è stato il fulcro del progetto, la scommessa è riuscire a togliere il maggior numero di ragazzi dalla strada per farne degli sportivi". I vincitori del Memorial Borri di tennis.

Under 10 Femminile: Giuditta Moncada batte Allegra Turini 3-6 6-4 10-8 . Under 10 M aschile: Alessandro Mancini b Duccio Dianda 6-2 6-0 . Under 12 F: Bianca Ciraolo 3.4 b Yasmin Benzaid 4.2 6-2 6 -3. Under 12 M: Riccardo Ciacci 4.1 b Sergio Bagnoli 4.3 1-6 7 5 10-5. Under 14 F: Giorgia Cerrini 3.4 b Angelica Lombardo Quagli 3.2 6-1 ritirata. Under 14M: Mattia Carpini 3.5 b Rayan Billi 3.4 6-1 6-1 . Under 16F: Angelica Lombardo Quagli 3.2 b Allegra Fantechi 3.4 6-1 6-3. Under 16 M: Alessandro Ferradini 3.3 b Francesco Matteucci 3.3 6-4 6-3 .

F. Que.