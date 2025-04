Lucia Bronzetti eliminata al primo turno del WTA 250 di Rouen

Niente da fare per Lucia Bronzetti, che perde al primo turno sulla terra di Rouen, al WTA 250 ‘Open Capfinances Rouen Metropole’. La verucchiese, accreditata della settima testa di serie, viene battuta in un’ora e 22 minuti dalla francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, 19enne al debutto assoluto nel circuito principale. Una giocatrice in sicura ascesa, ma ancora alla posizione 290 del ranking mondiale.

Partita complicata, quella sul rosso francese. Equilibrata nei primi quattro giochi, ma sempre con la giovane padrona di casa ad avere le opportunità per il break. Poi, sul 2-2, ecco una possibilità per Bronzetti al quinto gioco, sul servizio di Rakotomanga Rajaonah. La palla break è però annullata e, di lì in avanti, la gara prende una piega ben precisa. La francese vince sette giochi di fila, vince 6-2 il primo e vola sul 3-0 nel secondo. È andata, anche perché l’avversaria concede davvero molto poco sui suoi turni di servizio (14 punti totali in 9 turni). Il finale, 6-2, 6-3, racconta bene di una partita vinta con merito, e un po’ a sorpresa, da parte della transalpina.