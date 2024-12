Tennis. Carlucci secondo nella Omac Cup

Bruno Carlucci (foto) secondo nella Omac Cup, Master nazionale di tennis in carrozzina andato in scena nel week end al Circolo Tennis Albinea. Il padrone di casa, da anni ai vertici della specialità e alla quinta finale nella manifestazione, ha ceduto in finale al siciliano Salvatore Vasta (Volcano Spartabilia) col punteggio di 6-3, 6-0; a completare il podio Paolo Cancelli (SBS Special Bergamo), che ha avuto la meglio nella gara per il terzo posto col piemontese Luca Paiardi (CUP Torino). "Sono stati tre giorni intensi, contraddistinti però da lealtà e correttezza da parte di tutti i partecipanti, che hanno davvero creato un gruppo splendido, all’insegna dei valori di questo sport, al di là delle barriere che la disabilità può creare" ha spiegato il direttore del circolo ospitante, Fabio Rossi. "Ringraziamo la Federazione – gli fa eco Luca Braglia, direttore tecnico del progetto – che, per la prima volta, ci ha concesso la possibilità di ospitare questo magnifico Master, nella speranza di poter ripetere l’evento ad Albinea anche l’anno prossimo". Nell’Open femminile ancora Bergamo protagonista, con Vanessa Ricci che ha preceduto la compagna di squadra Silvia Morotti; nel Quad misto, ha chiuso davanti a tutti Alberto Saja (Active Sport Brescia), che ha preceduto Hegor Di Gioia (ASD Sfide Torino).