Il Tc Italia riparte dai big. Confermato Travaglia

Eppur si muove. Il ‘mercato’ del tennis nazionale, in vista del campionato nazionale 2025, è già in fibrillazione. Con idee, progetti, colpi a sorpresa, sogni nel cassetto. Il Tennis Italia Forte dei Marmi – che rincorre il terzo titolo nazionale dopo l’impennata del 2015 – ha già pianificato alcune mosse, a cominciare dalla conferma di Stefano Travaglia, l’italiano ad eccezione del... fuori classifica Jannik Sinner (che rimane tesserato per i versiliesi) meglio piazzato nel ranking nazionale. “Nel nostro organico rimarranno anche gli stranieri Lukas Rosol, Pablo Llamas Ruiz, Andrej Martin, Valentin Vacherot e Miguel Antonio Damas Soriano – racconta il direttore tecnico del Tc Italia, Sergio Marrai -, oltre ovviamente a Walter Trusendi che è sempre una garanzia, all’occorrenza anche Matteo Marrai che resta comunque il capitano e ai giovani Lorenzo Carboni, Marco Furlanetto, Daniele Rapagnetta, Edoardo Niccolò Ferrari e Gabriele Celeri”.

Un discorso a parte merita Luca Potenza, perché il giovane, in costante crescita, potrebbe diventare la carta a sorpresa del Tennis Italia. “Rimarrà di sicuro – garantisce ancora Marrai – ma abbiamo un’idea, condivisa con il ragazzo, che potrebbe ulteriormente aumentare il nostro spessore tecnico. Nelle prossime settimane tireremo le somme”.

Intanto la Sinnermania ha colpito piacevolmente anche il Tennis Italia: il pittore camaiorese Angelo Benedetti – grazie alla nostra redazione – ha fatto pervenire al club versiliese un quadro-ritratto del campione azzurro alla prima occasione possibile il direttore tecnico Sergio Marrai consegnerà al numero 1 al mondo.