Sabalenka: “Io e Koltsov non stavamo più insieme”. I dubbi dell’ex moglie sulla morte del 42enne

Miami, 21 marzo 2024 – “Non stavamo più insieme”. Con poche parole Aryna Sabalenka ha commentato la morte dell’ex compagno, il bielorusso Konstantin Yevgeniyevich Koltsov, che secondo la ricostruzione degli investigatori si sarebbe gettato dal balcone di una stanza in un resort di lusso a Miami, lunedì scorso. Nel capoluogo della Florida si trova anche la tennista di Minsk, impegnata nel prestigioso torneo Masters 1000. Dopo la tragedia, Sabalenka non ha smesso di allenarsi all’Hard Rock Stadium di Miami. Un comportamento che è parso strano all’opinione pubblica, non informata della rottura con l’ex giocatore di hockey della NHL. Nelle ultime ore Sabalenka ha rotto il silenzio chiarendo che la relazione con Koltsov era stata interrotta. "La morte di Konstantin è una tragedia impensabile – si legge in una sua storia su Instagram – e, anche se non stavamo più insieme, il mio cuore è spezzato. Per favore rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia in questo difficile momento". Aryna ha fatto sapere di non voler partecipare ad alcuna intervista o conferenza stampa durante il torneo proprio per evitare di dover parlare del momento che sta passando.

Ignote le cause del gesto dell’uomo, 42 anni, che comunque resta avvolto da un alone di mistero. E’ stato scritto che Koltsov si trovava a Miami per supportare proprio Sabalenka.

L’allarme alla polizia è arrivato dopo mezzogiorno di martedì. Qualcuno ha chiamato i soccorsi dicendo che Koltsov era caduto dal balcone al St Regis Bal Harbour Resort, Miami. Gli inquirenti catalogano il decesso come “apparente suicidio” ed escludono un gesto violento da parte di una seconda persona.

La pensa diversamente l'ex moglie di Konstantin, Yulia Mikhailova, che ha detto la sua al quotidiano bielorusso Zerkalo. Secondo quanto scrive Skynews, la donna sostiene l’ipotesi dell’incidente mentre dubita che il 42enne si sarebbe tolto la vita. “Molto probabilmente era molto ubriaco". Nella stanza- dice – sarebbero state trovate bottiglie di alcol vuote. Mikhailova e Koltsov si erano separati nel 2020: hanno tre figli.

Venticinque anni, originaria di Minsk, Sabalenka ha vinto gli ultimi Australian Open, stesso torneo in cui ha trionfato Jannik Sinner, confermando il titolo del 2023. Solo da poco ha ceduto lo scettro della classifica Atp a Iga Swiantek. Adesso è la numero 2 al mondo. Sabalenka affronterà Paula Badosa, compagna di Stefanos Tsitsipas, al primo turno del Miami Open. La tennista spagnola ha dichiarato di sentirsi a disagio ad affrontare la “migliore amica” dopo la tragica notizia. "E' una situazione molto dura – ha detto Badosa – le ho parlato ieri (due giorni fa ndr.) e di nuovo questa mattina. Conosco tutta la situazione, cosa sta accadendo. Per me è una cosa un po' sconvolgente perché alla fine lei è la mia migliore amica e non voglio che soffra. E' una situazione molto difficile".