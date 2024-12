Il programma della Coppa Davis 2025: nuove regole e finali a Bologna. Quando gioca l’Italia

Bologna, 2 dicembre 2024 – Il mondo del tennis gira attorno all’Italia. Jannik Sinner è numero uno delle classifiche Atp, ha vinto Australian Open, Us Open e Finals di Torino, mentre la nazionale ha trionfato nelle ultime due edizioni della Coppa Davis. Ora, la notizia che le Finals per l’assegnazione dell’insalatiera si terranno in Italia fino al 2027, con prima edizione nel 2025 a Bologna, mentre successivamente dovrebbe toccare a Bolzano, cioè casa di Jannik. Il tutto con il format della Davis cambia ancora, tornando in parte al passato e riproponendo sfide a eliminazione diretta con il fattore casa. Vediamolo assieme.