Coppa Davis, Final 8 a Bologna nel 2025. Poi idea Bolzano. Italia epicentro del tennis mondiale

Roma, 2 dicembre 2024 – Italia epicentro del tennis mondiale. Non solo il numero uno del ranking Atp, Jannik Sinner, non solo il back to back in Coppa Davis con il bis pochi giorni fa a Malaga. Ora anche le Final 8 della massima competizione tennistica per nazioni saranno in Italia per i prossimi tre anni, dal 2025 al 2027. E più precisamente a Bologna che ha già ospitato la fase a eliminazione della Coppa Davis negli ultimi anni. L’annuncio lo ha dato la Federazione Internazionale del Tennis (Itf) che ha formalizzato la scelta della città felsinea che succede quindi a Malaga, dove le ultime tre edizioni, sempre su sei giorni, hanno attirato tifosi e appassionati da ogni parte del mondo. Circa il 43% dei 65mila spettatori totali contati quest’anno venivano da Paesi extra Spagna.

Non nasconde la sua soddisfazione il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi: “Siamo entusiasti di essere stati scelti, non vediamo l’ora di accogliere le migliori squadre del mondo nel nostro Paese il prossimo novembre e per i tre anni a venire”, si legge in una sua dichiarazione sul sito della Coppa Davis. Nel ringraziare Malaga, il presidente dell’Itf, David Haggerthy, si è detto “lieto” di collaborare con l’Italia che vanta “una storia ricca nel tennis” e una “comprovata capacità di organizzare eventi sportivi di livello mondiale”.

L’Italia ha gareggiato per la prima volta in Coppa Davis nel 1922, oltre cento anni fa. Tre i titoli in bacheca: dopo il leggendario trionfo del 1976 a Santiago contro il Cile, gli azzurri si sono imposti nelle ultime due edizioni a Malaga superando in finale l’Australia nel 2023 e l’Olanda nel 2024 lo scorso 24 novembre.

A novembre 2025 le finali dovrebbero invece tenersi all’Unipol Arena di Bologna, impianto con una capienza per le partite di tennis di circa diecimila spettatori.