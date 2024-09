Sinner, arrivo ‘blindato’ a Bologna: serata in hotel con la squadra di Davis. Domani seguirà l’allenamento

Bologna, 14 settembre 2024 – C’è un campione in città, e l’aria della Coppa Davis ora profuma anche di Slam. Arrivo ‘blindato’ per il numero uno del mondo Jannik Sinner, il campione degli Us Open – dopo un rapido passaggio a casa di ritorno dall’America -, è pronto a dare manforte ai compagni nella domenica decisiva dei gironi di qualificazioni alle Finals di Malaga.

Il tennista azzurro si è recato subito nell’albergo dove alloggerà stanotte, il Royal Hotel Carlton. Poi si vedrà con la nazionale capitanata da Filippo Volandri: stasera dovrebbe esserci il consueto saluto con la squadra alla vigilia della partita con l’Olanda.

Non sono previsti per oggi incontri con la stampa, Jannik ha preferito mantenere un basso profilo per non distrarre l’attenzione dal gruppo di Berrettini, Arnaldi, Cobolli e Bolelli-Vavassori, impegnati nelle fasi di qualificazione.

Dopo la nottata in hotel Sinner domani dovrebbe essere già all’Unipol Arena per seguire l’allenamento con gli azzurri. Proprio come fece l’anno scorso Matteo Berrettini, oggi punta di diamante della formazione azzurra.

La presenza del tennista romano portò decisamente bene nel 2023, la squadra, anche grazie al suo sostegno, riuscì a sollevare nuovamente l’Insalatiera dopo 47 anni.