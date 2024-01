Sinner sfida De Jong: orario e dove vedere in tv il secondo turno degli Australian Open 2024

Roma, 16 gennaio 2024 - Dopo aver superato in 2 ore e 35' di gioco con un netto 3-0 (6-4; 7-5; 6-3) Botic Van De Zandschulp nel match che ha aperto la sua avventura agli Australian Open 2024, Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per il secondo turno del tabellone maschile. Da un olandese all'altro: l'azzurro dovrà infatti vedersela con Jesper De Jong nel match che si disputerà mercoledì 17 gennaio alla Margaret Court Arena di Melbourne alle 2 (ora italiana, le 12 in Australia).

Orario e dove vedere in tv Sinner-De Jong

Il match che metterà di fronte il numero 4 e il numero 161 del ranking ATP aprirà il programma della Margaret Court Arena e quindi non dovrebbe subire rinvii orari. L'inizio è previsto per le 2 (ora italiana) di mercoledì 17 gennaio, con la diretta tv che sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD: la diretta streaming sarà invece disponibile sui portali eurosport.it e Discovery+. Gli abbonati di Sky potranno guardare il match sui canali 210 e 211, così come i fruitori di DAZN e Tim Vision, che potranno a loro volta contare sulla visione dei canali Eurosport dedicati al primo Slam stagionale.

Precedenti e curiosità

Quello tra Sinner e De Jong sarà il primo incrocio in carriera: potenzialmente, un grattacapo in più per entrambi i giocatori ed ovviamente per colui che gode dei favori del pronostico. Detto del debutto convincente e in 3 set dell'altoatesino, l'olandese è invece reduce prima dai turni qualificatori e poi dal successo in 4 set e in rimonta (4-6; 6-2; 6-3; 6-4) contro l'argentino Pedro Cachin, numero 74 del ranking ATP: curiosamente, anche questo match è durato 2 ore e 35', proprio come quello di Sinner. Dunque, le vittorie contro pronostico non sono un inedito per De Jong, che stavolta però di fronte avrà un ostacolo ben più ostico da superare. Eppure, neanche un Sinner in netta crescita sulla carta sembra spaventare il classe 2000, reduce di fatto dal suo primo successo in un torneo ATP e al debutto in uno Slam. Non solo: l'olandese è cresciuto sportivamente in Italia alle luce delle esperienze accumulate in gioventù a Lecce, Lecco e Roma e sa quindi i tasti qui quali far leva per provare a mettere in difficoltà l'avversario. Anche dialetticamente. Sinner ha però dimostrato nel recente passato di non soffrire particolarmente sotto questo punto di vista: lo sa bene Novak Djokovic, che l'azzurro potrebbe beccare in semifinale dopo un percorso che fino a quello step si preannuncia non impossibile. Il fuoriclasse serbo, già 10 volte vincitore degli Australian Open, a sorpresa ha lasciato un set al giovanissimo croato Dino Prizmic, nonché numero 187 del ranking ATP: una piccola crepa nella quale proveranno a inserirsi gli avversari più accreditati del numero 1 del ranking ATP. Tra essi figura ovviamente Sinner, che prima dovrà disinnescare la trappola De Jong, l'olandese d'Italia che sogna un altro risultato a sorpresa.

Australian Open 2024, avanzano Sonego e Zeppieri