Sinner batte Dimitrov 6-3, 6-1 all’Atp 1000 di Miami e diventa numero 2 al mondo

Il punto sul torneo di Miami

Il cammino di Sinner verso la finale è stato in crescendo: dopo aver eliminato in due set Vavassori al primo turno in un derby tutto italiano, ha ceduto un set a Griekspoor nei sedicesimi prima di vincere, senza brillare particolarmente, contro O’Connell agli ottavi e con il ceco Machac nei quarti. Quindi l’exploit in semifinale, dove ha cancellato il numero 4 del mondo Daniil Medvedev (6-1;6-2) mostrando un livello e una continuità di gioco devastante. Dimitrov dal canto suo ha battuto Tabilo e Hanfmann, prima di superare Hurcakz negli ottavi. Quindi l’impresa contro Alcaraz nei quarti (con il numero 2 del mondo liquidato in due set) e il successo nel match maratona con Zverev in semifinale. Il 32enne bulgaro, comunque vada a finire oggi, rientrerà tra i primi 10 al mondo dopo un'assenza di 260 settimane, un record che ben spiega la sua seconda giovinezza tennistica.