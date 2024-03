Sinner oggi contro Dimitrov: la finale di Miami in tv. A che ora e dove vederla. I precedenti

Miami, 31 marzo 2024 - Il primo titolo della carriera a Miami e il secondo posto nella classifica Atp. Per Pasqua, Jannik Sinner punta al doppio colpo nell'atto conclusivo del Masters 1000 che si disputa all'Hard Rock Stadium. Di fronte c'è Grigor Dimitrov, arrivato un po' a sorpresa, ma meritatamente, alla finalissima del torneo a stelle e strisce. Ovviamente l'altoatesino è favorito, alla luce dei precedenti fra i due e della prova di forza mostrata contro Daniil Medvedev, letteralmente distrutto dal nostro portacolori, ma il bulgaro è in gran forma e in carriera sa come si fa a vincere un Masters 1000, anche se l'unico trionfo (a Cincinnati) risale al 2017. In questo 2024, l'ex numero 3 del mondo ha già vinto un titolo (il primo dopo sette anni all'asciutto, in totale il nono in carriera) all'Atp 250 di Brisbane.

Lungo il cammino in Florida, Sinner ha perso unicamente un set, al secondo turno contro l'olandese Tallon Griekspoor, che si era portato in vantaggio. Poi ecco la rimonta operata dal nostro portacolori, che nel primo incontro aveva sconfitto il connazionale Andrea Vavassori. Al terzo turno, il classe 2001 ha avuto la meglio dell'australiano Christopher O'Connel, mentre a fare strada nei quarti di finale al nativo di San Candido è stato il ceco Tomas Machac. Infine, in semifinale, ecco il trionfo contro Medvedev. Per quanto concerne invece Dimitrov, il suo è stato un tragitto sicuramente più complicato. A partire dal primo turno, quando è andato sotto di un set contro il cileno Alejandro Tabilo, poi rimontato e sconfitto. Lo stesso, dopo la comoda affermazione ai danni del tedesco Yannick Hanfmann, è accaduto al terzo turno, stavolta contro il polacco Hubert Hurkacz. Il bulgaro ha successivamente piazzato il colpaccio contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, mandato ko in due parziali, per poi stendere in tre set il tedesco Alexander Zverev in semifinale.

Quello odierno sarà il quarto confronto fra l'italiano e il bulgaro. Fino a questo momento, Sinner è in vantaggio per 2-1. La prima sfida è andata in scena nel 2020 a Roma, negli ottavi di finale, in occasione della quale è stato Dimitrov a conquistare il successo per 4-6, 6-4, 6-4. Dopo tre anni, il nativo di San Candido si è preso la rivincita a Miami, nei sedicesimi di finale, avendo ragione dell'avversario per 6-3, 6-4. Infine, sempre nel 2023, l'azzurro si è imposto per 6-4, 3-6, 6-2 nel confronto con il classe '91 valevole per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino.

Questa è la quarta partecipazione di Sinner al torneo che si gioca in Florida. Per due volte, Jannik ha centrato il pass per la finale. Oltre a quella dell'anno passato contro Medvedev, l'italiano ha perso pure l'atto conclusivo del 2021 contro Hurkacz. Nel 2022 invece il percorso del numero 3 del mondo si è interrotto nei quarti di finale, a causa del ritiro dopo appena 22' di gioco contro l'argentino Francisco Cerundolo per colpa delle vesciche al piede destro.

La sfida fra Sinner e Dimitrov è in programma nella serata italiana. Trattandosi del secondo incontro di giornata sul cemento outdoor dell'Hard Rock Stadium dopo la finale del doppio femminile, il match fra l'azzurro e il bulgaro non scatterà prima delle 21 (ora italiana). Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), e in streaming attraverso Sky Go, Now o Tennis Tv. A pagamento.

