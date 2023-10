Sinner in trionfo a Vienna: “Una delle mie migliori partite”

Vienna, 29 ottobre 2023 - Una straordinaria partita per uno straordinario successo. Jannik Sinner ha battuto ancora una volta Daniil Medvedev e ha conquistato l’Atp 500 di Vienna, al termine di una finale di quasi tre ore e terminata alla terza partita. Sinner ha vinto il primo set al tiebreak, poi nel secondo sembrava esserci la rinascita del russo con un cambio anche di inerzia nel match, invece Sinner è riuscito a salire di colpi nel parziale decisivo, mostrando anche una condizione fisica migliore dell’avversario. E’ il decimo titolo in carriera per Sinner, eguagliato il record di Adriano Panatta, e la vittoria numero 56 in stagione. Ma quello che più sorprende è la sempre maggior tenuta fisica e mentale dell’altoatesino che oggi ha proprio sfiancato la resistenza del russo.

Sinner: “Uno dei miei migliori match”

Una delle migliori partite della carriera per Sinner. All’interno della finale dell’ATP di Vienna l’altoatesino ha dovuto fronteggiare numerose difficoltà, partendo dal solito modo di giocare di Medvedev, cioè con pochi fronzoli e tanto ritmo da fondo campo, così Sinner, ben consigliato dal suo angolo, ha variato il ritmo, alternando le accelerazioni a palle più lente per togliere riferimenti all’avversario che via via ha trovato difficoltà. Sinner è parso anche più presente nel finale di partita dal punto di vista fisico e questa è una ottima notizia sia in vista delle Finals di Torino sia per l’assalto agli slam nel 2024. Può essere stata davvero la partita della maturità per Jannik che ha lottato davvero come solo i campioni sanno fare: “Ho giocato molto bene il primo set rientrando da un break sotto - la sua analisi - Poi nel secondo lui ha annullato gli scambi e ho avuto tante palle break, sfruttandole poi nel terzo set. Penso sia stata una partita molto mentale e sono contento di come l’ho gestita”. Ormai nella top four della classifica, con un finale in crescendo tra Parigi Bercy e Torino, Sinner potrebbe anche assaltare la terza posizione proprio di Medvedev. Ma ci si penserà più avanti, ora un po’ di riposo poi cavalcata finale tra Parigi, Masters e Coppa Davis. Intanto questa finale va nell’olimpo della partita della carriera di Sinner: "Una delle migliori tre partite della mia carriera fino a qui - ancora Sinner - Giocare contro Daniil è sempre speciale anche perché ci ho perso tante volte, ma l’ultima vittoria di Pechino mi ha dato fiducia. E’ stato un match in cui mi sono dovuto adattare e sono contento di come mi sono comportato”. Ora il masters 1000 di Parigi, preludio alle Atp Finals di Torino dove Sinner cercherà un trionfo davanti al pubblico di casa.