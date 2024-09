Sinner, inizio da incubo. Poi si riprende e domina: McDonald ko in 4 set. Jannik vola al secondo turno degli Us Open

New York, 27 agosto 2024 – Vittoria in rimonta al debutto agli Us Open per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, reduce dalle polemiche sul caso Clostebol, ha dovuto rimontare Mackenzie McDonald (140 della classifica Atp) per qualificarsi al secondo turno.

L’azzurro ha infatti perso il primo set, poi però ha ritrovato il suo tennis e si è sbarazzato dello statunitense 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, infilando anche una striscia di 9 game consecutivi.

"Non ho iniziato nel migliore dei modi, ma la prima gara nei tornei non è mai facile. Ho cercato di rimanere mentalmente nel match e ritrovare ritmo e sono contento di essere riuscito finalmente a vincere una gara sul campo centrale dopo diversi tentativi", le parole di Sinner dopo la vittoria. "Vado avanti giorno per giorno, cercherò di migliorare nella prossima gara, vediamo cosa riuscirò a fare. Il sostegno qui è sempre incredibile, grazie per essere arrivati e per essere rimasti" ha detto rivolgendosi al pubblico.

Sui campi di Flushing Meadows, a New York, avanti anche Matteo Arnaldi, che ha superato un altro statunitense, Zachary Svajda, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1. Tra le donne, bene Sara Errani che ha vinto contro la spagnola Cristina Bucsa: 3-6, 6-0, 6-4.

Successo per ritiro per Lucia Bronzetti: costretta al forfait infatti per un infortunio la sua avversaria, la neozelandese Lulu Sun. Approda al secondo turno anche Elisabetta Cocciaretto, che si è imposta 6-3, 6-0 contro l'ucraina Kateryna Baindl.

Niente da fare invece, tornando al tabellone maschile, per Fabio Fognini, battuto dal ceco Tomas Machac 7-5, 6-1, 6-3.