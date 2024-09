Us Open 2024, Sinner-McDonald: orario e dove vedere il debutto di Jannik

New York, 27 agosto 2024 - Dopo il polverone sollevato dalla positività al Clostebol, è tempo per Jannik Sinner di tornare in campo e di debuttare agli Us Open. "Ma ho aspettative basse, al momento. Anche qui agli Us Open - le parole in conferenza stampa del numero uno della classifica Atp - Questi mesi sono stati duri. Ce l'ho fatta perché sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato. La mente ha influito, non solo l'infortunio all'anca: a Wimbledon ho avuto notti insonni e in campo si è visto l'effetto. Non giocavo felice. Ora sono contento di essere qui, non vedo l'ora. Ma ho bisogno di voltare pagina, per ritrovarmi a pieno devo prendermela con calma". Nel primo turno di questa edizione del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, l'altoatesino affronta lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 72 del ranking Atp.

I precedenti fra i due

Il primo ostacolo per Sinner è tutt'altro che insormontabile. A dirlo, oltre ai risultati e all'enorme distacco in classifica, sono anche i precedenti. I due infatti si sono sfidati in tre occasioni e il nostro portacolori ha sempre avuto la meglio. L’ultimo confronto risale al 2 novembre scorso, quando l'azzurro si è imposto in tre set (6-7, 7-5, 6-1) nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy. Il nativo di San Candido ha festeggiato il successo anche a Washington nel 2021, vincendo il primo 500 della sua carriera, e nel terzo turno del Roland Garros del 2022.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open è datato 2022, quando ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. L'anno scorso e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si è interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il 23enne non è riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista oggi, martedì 27 agosto, nel secondo match in programma sull’Arthur Ashe Stadium, dove alle 18 va in scena Swiatek-Rakhimov. Il che significa che la partita dell'azzurro non scatterà prima delle 19:15. L'incontro con McDonald verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

FRANCESCO BOCCHINI