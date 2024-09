Sinner e Anna Kalinskaya, voci di crisi. Oggi si incontrano agli Us Open, esordio per entrambi

Roma, 27 agosto 2024 – Sinner e Anna Kalinskaya potrebbero essere in crisi. Le voci si rincorrono ormai da giorni, aggiungendo un altro elemento di preoccupazione al numero 1 del mondo, dopo il caso doping, sempre che quest’ultimo non abbia avuto un peso anche sulla relazione.

Nelle ultime settimane infatti, sul fatto che la tennista russa sia ancora la partner di Jannik si sono aperti molti interrogativi, basati soprattutto sui social. La Kalinskaya, dopo un iniziale ‘unfollow’, ha ricominciato a seguire Sinner su Instagram.

Le prime immagini di Jannik Sinner insieme alla sua fidanzata Anna Kalinskaya

Anche nella vita reale, dopo il viaggetto di coppia in Costa Smeralda post Wimbledon i due non sono più stati avvistati insieme: per la riservatezza che i due si impongono o per una ripercussione sentimentale del caso Clostebol?

Stasera Jannik e Anna saranno almeno fisicamente vicini, entrambi impegnati nella partita d’esordio agli Us Open.

Mentre Sinner scenderà in campo all’Arthur Ashe Stadium dopo il match Swiatek-Rakhimov, e quindi si presume non prima delle 19:15, Kalinskaya debutterà alle 21 italiane circa sul campo 5, opposta all'americana Lauren Davis.

L'Us Open potrebbe anche sciogliere qualche dubbio: anche se gli orari dei due sono abbastanza incompatibili, forse lei potrebbe affacciarsi sull'Arthur Ashe a guardare qualche game di Sinner prima di scendere in campo, mentre è improbabile che lui (forse ancora impegnato nel suo match, forse in sala massaggi) ci sarà. Ma i prossimi giorni saranno rivelatori.