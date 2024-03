Sinner va a trovare la Nazionale, sorpresa a Miami. Buffon: “Sei il nostro orgoglio”

Miami, 20 marzo 2024 – Sorpresa per la Nazionale italiana di calcio, appena sbarcata negli States in vista di due amichevoli. L’allenamento degli azzurri in Florida è stato interrotto dalla visita inaspettata di Jannik Sinner, che si appresta a giocare al Masters 1000 di Miami. Un video immortala l’abbraccio che non ti aspetti: quello fra Jannik e Gianluigi Buffon. Il secondo si inchina al primo: “Sei il nostro orgoglio. Ti seguiamo sempre”. Detto da un campione del mondo….

Sinner e Buffon a Miami

Non solo calcio, adesso gli italiani guardano anche il tennis. “Ed è grazie a te – riconosce Gigi –. E’ come quando c’era Luna Rossa e tutti parlavano di bobine e boe”. Non avrà rimpianti Sinner, che da piccolo – prima dello sci – ha sognato anche di fare il calciatore. Ma magari ricorda qualcosa dell’estate 2006 quando Buffon e compagni alzarono la Coppa del Mondo (aveva 5 anni) e avrà gioito dell’accoglienza oggi dei calciatori. Il ct Spalletti lo presenta alla squadra che applaude: “Ehm ehm, è facile parlare di autodisciplina e motivazioni, basta prendere un pezzetto di lui”, scherza – ma non troppo – il tecnico toscano. Come dire: guardate e imparate.

L`Italia sarà impegnata nei prossimi giorni nelle amichevoli con Venezuela ed Ecuador, in programma rispettivamente giovedì 21 marzo (ore 22 italiane) al Chase Stadium di Fort Lauderdale, e domenica 24 marzo (ore 21 italiane) alla Red Bull Arena, a Harrison in New Jersey. Sinner esordirà al Miami Open venerdì 22 marzo. Avversario ancora da definire.