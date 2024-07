Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, la coppia che fa impazzire Wimbledon: la prima foto ufficiale e gli occhi dolci in tribuna

Londra, 3 luglio 2024 – A Wimbledon Jannik Sinner e Anna Kalinskaya vivono finalmente la loro relazione alla luce del sole, con passeggiate nei vialetti, foto di coppia concesse ai fan, sorrisi e sguardi innamorati. Una storia d’amore che va avanti a gonfie vele.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, la prima foto ufficiale a Wimbledon

Dopo la presenza della tennista russa in tribuna ad assistere al successo del numero 1 del mondo contro Hanfmann, martedì è stato il turno di Jannik sostenere la fidanzata nel match vinto in due set con l’ungherese Udvardy. Sinner ha addirittura anticipato l’allenamento in vista della sfida di secondo turno contro Matteo Berrettini per precipitarsi al campo 15, palcoscenico del gara della Kalinskaya. Occhi dolci e anche qualche tenera frase a distanza tra Jannik e Anna, durante la partita, come mostrato da alcuni video postati sui social.

Il tabellone di Wimbledon ha inoltre fornito alla coppia un grande assist: i due infatti giocano in giorni diversi, facile quindi ipotizzare la presenza di Anna oggi pomeriggio sul Centrale in occasione del derby azzurro.

Kalinskaya, inoltre, nelle scorse ore ha annunciato di aver declinato l’invito a giocare come neutrale (a causa della guerra in Ucraina, Russia e Bielorussia non potranno partecipare) le Olimpiadi di Parigi.