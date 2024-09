Sinner, anche a Pechino è il signore dei tie break: Lehecka battuto in due set

Pechino, 30 settembre 2024 – Jannik sceglie di servire (molto spesso lascia l’onore all’avversario). La mossa di chi ha voglia subito di agguantare il match a due mani: parte e gioca come un treno sin da subito contro il ceco Jiri Lehecka in una sorta di moto d’orgoglio. Sa che per almeno tre mesi ci saranno ancora i pensieri del caso Clostebol ad affollare la sua mente. La vittoria in due set (6-2, 7-6) è una prova di forza, un segnale che par dire lo "scettro del tennis me lo sono meritato” non importa che succederà.

Prestazione praticamente perfetta nel primo parziale, con il break piazzato sul 3-1. Jiri parte 30-0, e un paio di errori di troppo permettono all’azzurro di mettere la testa avanti. A quel punto il ceco comincia ad andare in confusione contro l’azzurro così centrato e solido, soprattutto da fondocampo. Il break definitivo sul 5-2 regala il primo parziale a Jannik.

Molto più equilibrato il secondo set, e decisamente meno cinico Jannik. La Confusione di Lehecka un po’ sparisce e il giocatore ceco riesce a trascinare la partita fino al tie break.

Sinner ha, nell’ottavo gioco, una chance per strappare il servizio all’avversario e prendere definitivamente il largo. Questa volta però Jiri non si fa intimorire, e annulla la chance del 23enne italiano.

E’ poi il ceco a rendersi pericoloso sul 5 pari: Jannik rischia di farsi strappare la battuta due volte, fallendo quattro game point nel turno di servizio più lungo della partita. La sfida si conclude in un tie break ricco di colpi di scena. Entrambi i giocatori lasciano per strada un paio di minibreak a testa. Sinner però non sbaglia l'arrivo al fotofinish e conferma di essere il re dei tie break.