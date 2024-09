Jannik Sinner vola ai quarti degli US Open: Paul battuto in tre set. Ora c’è Medvedev: “Sarà dura”

Roma, 3 settembre 2024 – Inarrestabile Jannik Sinner: liquida Tommy Paul in tre set (7-6, 7-6, 6-1) e vola ai quarti di finale degli US Open. Diventa così l’unico tennista ad aver raggiunto i quarti in tutti gli slam di quest’anno. Il successo di stanotte è arrivato in 2 ore e 42 minuti, ma dopo due set dove l’azzurro ha brillato meno del solito: ci sono state diverse imprecisioni e una mobilità più ridotta rispetto agli incontri precedenti.

Sinner ha avuto qualche difficoltà con il servizio: solo il 49% delle prime è finito in campo, contro il 60% di Paul. Tuttavia, il numero 1 del mondo ha messo a segno ben 10 ace, vincendo inoltre l’81% dei punti su primo servizio. Dopo due set combattuti al tiebreak, l’altoatesino è riuscito subito a conquistare il break, chiudendo l’ultimo atto in pochi minuti per 6-1. “La chiave della vittoria è stata mantenere la concentrazione dopo un inizio difficile”, ha commentato Sinner.

Ad aspettarlo ai quarti c’è il numero 5 del mondo Daniil Medvedev, campione a Flushing Meadows nel 2021, che ha sconfitto Nuno Borges per 6-0, 6-1, 6-3. “Con lui sarà un match molto duro – ha dichiarato Jannik – sia dal punto di vista fisico sia mentale, sarà una bella sfida”.

La preannunciata battaglia contro il russo non può che portare a grandi ricordi: proprio imponendosi su di lui Sinner ha potuto alzare il trofeo degli Australian Open, il suo primo titolo slam. Ma i precedenti sorridono ancora a Medvedev, che ha vinto 7 dei 12 match contro l’azzurro. Sarà il loro terzo incontro quest’anno: dopo l’impresa a Melbourne, Sinner ha trionfato in semifinale a Miami, mentre il russo ha incassato la vittoria ai quarti di Wimbledon.