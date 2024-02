Rotterdam, oggi c’è Sinner-Raonic: orario e dove vedere il match in tv

Rotterdam, 16 febbraio 2024 – Continua la cavalcata di Jannik Sinner al torneo di Rotterdam. L'altoatesino venerdì sera (ore 20.50), giocherà i quarti di finale contro il canadese Milos Raonic. Agli ottavi Sinner ha battuto 6-3, 3-6, 6-3 un ostico Gael Monfils che, soprattutto nel secondo set, ha messo in difficoltà l'azzurro. Una vittoria ottenuta grazie alla propria forza mentale, perché Monfils nel secondo ha dimostrato di sapersi rialzare e avere colpi che possono mettere in difficoltà chiunque, nonostante non sia più il tennista di qualche anno fa. Dopo un primo set dove ha subito la forza del giovane italiano, infatti, nel secondo ha piazzato un 3-6 sfruttando ogni errore dell'avversario. Nel terzo Sinner ha approfittato di due doppi falli di Monfils ed è tornato sui suoi livelli, facendo subito il break decisivo che poi ha indirizzato l'incontro, anche se rimangono quei 18 errori commessi, un po' troppi per uno come lui. Dunque, una vittoria che dimostra il netto salto in avanti che l'altoatesino ha fatto negli ultimi anni, non solo dal punto di vista puramente tennistico ma anche mentale.

Jannik Sinner, numero 4 ranking Atp

Dall'altra parte, ad attendere Sinner, c'è il canadese Milos Raonic che arriva dalla vittoria agli ottavi contro Alexander Bublik per 6-4, 6-4, ottenuta nella giornata di mercoledì 14, e prima ancora contro l'olandese Jesper De Jong al debutto. Classe 1990 ed ex numero 3 del mondo, oggi numero 309, non ha mai affrontato Sinner. Si tratterà di un quarto di finale inedito, dove entrambi hanno tante motivazioni: Sinner per continuare la sua cavalcata che potrebbe portarlo a numero 3 del mondo, dall'altra parte Raonic è tornato nei quarti di un torneo ATP dopo tre anni e mezzo dall'ultima volta e, dunque, il nativo di Podgorica (ma canadese) vuole continuare a stupire e dimostrare che si è ripreso definitivamente da quella lunga striscia di infortuni che, sfortunatamente, lo avevano tenuto lontano dai campi per circa due anni.

Una notizia dell'ultima ora è che Jannik Sinner può diventare numero 3 del mondo anche senza vincere il torneo olandese. Questo perché Daniil Medvedev ha deciso che non giocherà il torneo di Doha, competizione che ha vinto lo scorso anno. Cancellandosi anche dal 250 qatariota, il russo perderà più punti del previsto ed ecco che per diventare numero 3 del mondo a Sinner basterà arrivare in finale a Rotterdam e non necessariamente vincerla, anche se una volta raggiunto quel traguardo la volontà del giocatore e la speranza dei tifosi è sempre quella di vederlo alzare l'ennesimo trofeo. Negli altri quarti di finale, che cominceranno oggi alle 13, Dimitrov se la vedrà con Sevcenko, poi alle 14:30 l'australiano De Minaur sarà contro Rublev, mentre nel tardo pomeriggio, prima del match di Sinner, l'idolo di casa Griekspoor giocherà contro il finlandese Ruusuvuori.

Dove vedere Sinner-Raonic in tv

Il quarto di finale dell'ATP 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Milos Raonic è in programma sul campo principale e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, sul canale dedicato interamente al tennis (Sky Sport Tennis). In alternativa, per chi usa piattaforme streaming, c'è Now Tv. L'inizio è previsto per le 20.50.