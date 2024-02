Atp 500 di Rotterdam 2024, Sinner-Griekspoor: orario e dove vedere la sfida

Rotterdam, 17 febbraio 2024 - Un ultimo sforzo, Jannik. A Sinner è sufficiente sconfiggere l'olandese Tallon Griekspoor nella semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam per spodestare Daniil Medvedev dalla terza posizione della classifica mondiale, il che rappresenterebbe il miglior risultato di sempre per un italiano. Insomma, quella odierna potrebbe essere una giornata storica per il nostro tennis, che grazie all'altoatesino sta vivendo un 2024 magico. L'azzurro in Olanda ha sconfitto nell'ordine il padrone di casa Botic van de Zandschulp, il francese Gael Molfils e infine il canadese Milos Raonic, quest'ultimo costretto al ritiro nel secondo set, con l'avversario avanti nel punteggio. Griekspoor invece è reduce dalle affermazioni ai danni di Lorenzo Musetti, il polacco Hubert Hurkacz (contro entrambi ha dovuto rimontare un set di svantaggio) e il finlandese Emil Ruusuvuori.

I precedenti

Dando un'occhiata ai precedenti, c'è da essere fiduciosi. Sinner e Griekspoor si ritrovano a distanza di un anno dalla semifinale di Rotterdam del 2023, quando il nativo di San Candido ebbe la meglio per 7-5, 7-6. Un successo quello che gli permise di disputare l'atto conclusivo, perso contro Medvedev. Quella è stata la prima volta che l'italiano ha affrontato l'attuale numero 29 del ranking Atp. La seconda e ultima è stata lo scorso novembre, in Coppa Davis, con il vincitore del recente Australian Open a festeggiare l'affermazione per 7-6, 6-1.

Le parole di Jannik

Sinner ha commentato così il match con Raonic: "Sicuramente Milos è uno dei giocatori più difficili da affrontare. Giocarci contro è una sfida inusuale. Serve benissimo, io invece ho sbagliato un paio di cose dopo essere andato avanti di un break. Già dai due turni precedenti sto facendo un po' fatica a ritrovarmi in campo e anche oggi credo che nel primo set Raonic abbia giocato meglio di me. Ho cercato di rimanere mentalmente in partita, anche se alla fine non è così che vorresti vincere. Milos ha già avuto tantissimi infortuni, gli auguro di recuperare presto". Sulla sfida con Griekspoor ha invece sottolineato: "È una partita importante per ritrovare soprattutto il mio livello in campo. Il terzo posto? So che se vinco ci salgo, ma non ci sto pensando. Il lavoro che ho da fare è ancora tanto se lo merito sarò numero tre altrimenti resto al numero quattro. La cosa più importante è crederci. Vediamo come va, sono abbastanza tranquillo".

Le dichiarazioni di Griekspoor

Griekspoor ha parlato dell'imminente confronto fra Sinner e del precedente in Coppa Davis. "Ricordo di aver giocato un bel primo set, c’era un livello alto. Nel tie-break ho avuto un mini break, ma poi lui è stato più bravo. Nel secondo set - le parole dell'olandese - Jannik ha alzato il livello esponenzialmente. No, non sono sorpreso del successo all'Australian Open, ha dimostrato negli ultimi anni che sarebbe stato in grado di vincere degli Slam. Lui per me è il miglior giocatore al mondo al momento. Ha 21 anni, è quasi il numero 3 al mondo e ha vinto 28 degli ultimi 30 match”.

Orario e dove vedere il match

La partita fra Sinner e Griekspoor è in programma oggi, sabato 17 febbraio, con inizio previsto alle 19:30. Sarà possibile seguire la sfida in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

