Sinner vince ma non diventa numero 1 del ranking. Le motivazioni

Melbourne (Australia), 28 gennaio 2024 - Dopo una battaglia lunga 3 ore e 46' e soprattutto 5 set, Jannik Sinner batte in rimonta Daniil Medvedev e diventa il primo italiano a trionfare all'Australian Open al termine di un match che metteva di fronte il numero 4 e il numero 3 del ranking ATP, che con i suoi intricati meccanismi continua a lasciare fuori dal podio il fuoriclasse azzurro.

Jannik Sinner (Ansa)

Le motivazioni

Il verdetto inesorabile era arrivato nei giorni scorsi al termine del match tra il russo, oggi sconfitto in finale e Alexander Zverev: grazie a quel successo, ottenuto a sua volta con una rimonta partita dallo 0-2, Medvedev era salito a 8.765 punti, diventando quindi irraggiungibile per Sinner, che grazie al suo primo Slam vinto in carriera si è issato a 8.310 punti. Dunque, l'appuntamento con la top 3 slitta per l'azzurro, che però si consola con un trionfo epico per la portata e per la modalità con cui è stato raggiunto. In realtà, i primi mattoncini per il successo di Melbourne erano stati apposti nei giorni scorsi: su tutti, basti citare la vittoria in semifinale su Novak Djokovic, che resta al comando del ranking ATP nonostante la prematura eliminazione incassata proprio per mano di Sinner. Il serbo, con i suoi 9.855 punti, tiene a distanza Carlos Alcaraz, forse una delle più grandi delusioni dell'Australian Open 2024: lo spagnolo in un certo senso deve ringraziare Sinner, che avendo battuto Medvedev blinda la sua seconda piazza, che altrimenti sarebbe stata a fortissimo rischio. L'iberico era stato eliminato, a sorpresa, da Zverev, che a sua volta mastica amaro per aver mancato l'appuntamento con l'ingresso in top 5. Insomma, il primo Slam dell'anno sposta gli equilibri del tennis mondiale, che si inchina all'astro nascente e sempre più brillante di Sinner, ma altera decisamente meno il ranking ATP, che resta cristallizzato nelle prime piazze: il re è ancora Djokovic, seguito da Alcaraz e poi da Medvedev, alla terza sconfitta in altrettante finali a Melbourne in quella che sembra ormai una vera e propria maledizione. Ai piedi del podio si staglia Sinner, che fa festa con questo piccolo cruccio di non aver completato la scalata. Se ne parlerà nei prossimi mesi: per ora l'altoatesino può godersi un successo, quello in terra australiana, inedito per l'Italia e, a livello di Slam, atteso addirittura dal 1976.