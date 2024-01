Sinner trionfa agli Australian Open 2024. “Vittoria importantissima”. Il ringraziamento speciale ai genitori

Roma, 28 gennaio 2024 – "Devo ringraziare il torneo e tutti coloro che rendono l'evento speciale. E' fantastico giocare qui, a casa mia sta nevicando. E' stato un torneo incredibile, è una vittoria speciale”. Sono le prime parole di Jannik Sinner a fine partita dopo il trionfo agli Australian Open 2024.

Un discorso iniziato con i complimenti non di rito al grande sconfitto Medvedev: "Daniil mi congratulo con te, hai disputato un torneo eccezionale. Abbiamo giocato diverse finali ma in ogni incontro dimostri qualcosa per cui dovrò migliorare. Hai fatto uno sforzo eccezionale in questo torneo. Ti auguro di sollevare questo trofeo prima o poi, e il meglio per il resto della stagione".

Jannik Sinner vince gli Australian Open 2024 (Ansa)

Poi il ringraziamento speciale ai genitori: "Ringrazio tutte le persone che stanno seguendo da casa, soprattutto la mia famiglia. Vorrei che tutti avessero dei genitori come i miei, mi hanno permesso sempre di scegliere, non mi hanno mai messo sotto pressione e auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io".

Sinner: ecco le foto degli esordi negli scatti di famiglia (Ansa)

E una battuta sul caldo clima australiano: "Dove sono i miei genitori adesso ci sono meno venti gradi, è molto più divertente stare qui e correre sotto il sole". E il ringraziamento alla squadra: "Grazie al mio team, cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno, di capire le situazioni in modo migliore. E grazie che riuscite a capirmi anche se a volte non e' semplice". E il pubblico: "L'incoraggiamento e il supporto qui e' stato eccezionale, mi avete fatto sentire a casa".

E Medvedev ha omaggiato il 22enne. “Sei cresciuto molto, hai lottato e stai vincendo tanti tornei. Te lo sei meritato. Sono certo che non sarà la tua ultima finale slam ma io cercherò di vincere la prossima sfida, visto che con te ho perso le ultime tre”. E ancora: “Ringrazio il mio team che mi ha incoraggiato e sostenuto. Purtroppo non ce l'ho fatta ma cercherò di riuscirci la prossima volta - ha proseguito -. È doloroso perdere in finale, anche se è meglio che perdere prima.... Io voglio sempre vincere. Dovrò lottare ancora di più ma sono orgoglioso di quello che ho fatto e la prossima volta metterà ancora tutto, ma di più”.