Il montepremi degli Australian Open 2024. Quanto guadagna il vincitore

Roma, 24 gennaio 2024 - L'Australian Open è all’ultimo atto. La sfida tra l'azzurro Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev decreterà il vincitore dell’edizione 2024, che mette sul piatto un montepremi ricchissimo e in netta crescita rispetto al passato.

Le cifre e gli Slam a confronto

Il re di Melbourne metterà infatti in tasca la bellezza di 3.150.000 dollari australiani (1.933.403 euro) a chiusura degli 86,5 milioni dollari australiani (53.083.320 euro) complessivamente offerti dall'edizione 2024, per una cifra del 13% più ricca dell'anno precedente che conferma la tendenza, che piace poco tra gli altri al grande John McEnroe, di far lievitare sempre di più cifre già di per sé astronomiche. Basti fare un raffronto con il 2005, quando il montepremi complessivo ammontava a 19,1 milioni dollari australiani, che sarebbero diventati 40 milioni dopo appena 10 anni. Nella speciale classifica degli Slam, quello più ricco resta lo US Open, che nel 2023 metteva sul piatto 65 milioni dollari americani (58.714.000 euro). Passando a Wimbledon, l'anno scorso il montepremi ammontava a 44.700.000 sterline (51.390.919 euro), mentre il Roland Garros, nel medesimo anno, metteva sul piatto 49.600.000 euro. Tornando all'Australian Open in corso, l'offerta è stata ricca fin dal primo turno grazie ai 120.000 dollari australiani (73.650 euro) in palio: la somma saliva a 180.000 dollari australiani (110.480 euro) e 255.000 dollari australiani (156.513 euro) rispettivamente nel secondo e nel terzo turno. Chi ha dovuto disputare i tre turni di qualificazione ha invece intascato rispettivamente 31.250 dollari australiani (19.178 euro), 44.100 dollari australiani (27.064 euro) e 65.000 dollari australiani (39.891 euro). Gli ottavi di finale offrivano 375.000 dollari australiani (230.167 euro), mentre i quarti 600.000 dollari australiani (368.267 euro). Venendo al presente e soprattutto all'imminente futuro, quello che riguarda i vari Sinner, Djokovic, Zverev e Medvedev, la semifinale frutterà 990.000 dollari australiani (607.641 euro). Chi approderà all'atto conclusivo e si arrenderà al cospetto del campione potrà comunque consolarsi intascando 1.725.000 dollari australiani (1.058.768 euro).

Il confronto con le ATP Finals

Non solo gli Slam: il tennis è ricco anche per quanto riguarda le ATP Finals, che nel 2023 al vincitore imbattuto offriva 4.801.500 dollari, 60.000 dollari in più rispetto all'edizione precedente: cifra che scendeva a 4.411.500 dollari e a 4.021.500 dollari a fronte rispettivamente di quattro e tre match vinti. Al finalista con quattro match vinti andavano 2.600.500 dollari, che scendevano a 2.210.500 dollari e 1.820.500 dollari rispettivamente in caso di tre e due match vinti. Il tutto ricordando, ovviamente, la maggiore potenza del dollaro americano rispetto a quello australiano.

