Sinner-Medvedev, orario e dovere vedere in tv la finale degli Australian Open. I precedenti

Melbourne, 27 gennaio 2024 - E’ arrivato il giorno per fare la storia. Jannik Sinner va a caccia del suo primo titolo slam della carriera nella mattinata di domenica quando scenderà in campo per la finale degli Australian Open contro Daniil Medvedev in quel di Melbourne. Si gioca sul campo centrale, la Rod Laver Arena, alle ore 9.30 del mattino in Italia, che corrisponde all’inizio della sessione serale australiana.

Jannik Sinner (foto Ansa)

Tutta Italia aspetta questo momento, per un ragazzo che è riuscito a conquistare sempre più tifosi non appassionati, per il suo modo di fare, per la sua simpatia ancora prima del suo talento, che è immenso e può permettergli di fare tutto. E la Coppa Davis ha dato quel tocco magico capace di trasformare anche il caso Sinner, cioè il no alla fase a gironi di Bologna, in una epica storia da raccontare ai nipotini.

Ma l’ultimo ostacolo non sarà facile, perché Medvedev era stato, prima dell’autunno 2023, la bestia nera di Jannik. Poi c’è l’aspetto emotivo, cioè la prima finale slam, che qualche implicazione a livello di tensione la può dare. Servirà calma e sangue freddo.

I precedenti

Sono nove in totale i precedenti tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, ma la sequenza iniziale sembrava disegnare una sorta di criptonite per l’azzurro che non riusciva a ottenere lo scalpo del russo. Jannik ha infatti perso i primi sei incontri, partendo il 20 febbraio 2020 negli ottavi di finale a Marsiglia, partita replicata l’anno successivo, stavolta nei quarti. Vittoria di Daniil anche il 18 novembre 2021 alle Finals per due set a uno, poi a Vienna il 28 ottobre 2022 per due a zero, per passare da Rotterdam in cui il russo vinse al terzo set. Niente da fare nemmeno nella finale del Masters 1000 di Miami il 2 aprile 2023, vinse Medvedev 7-5 6-3, a confermare la maledizione. Poi, il vento è cambiato. A Pechino il primo successo di Sinner il 4 ottobre 2023, quando Jannik è riuscito a sbloccarsi e infatti si è ripetuto a Vienna vincendo la finale del torneo 500 al terzo set e infine anche a Torino, alle Finals in semifinale, sempre al terzo per 6-3 6-7 6-1. Che il vento sia cambiato?

Orario e dove vederlo in tv

La finale del torneo di singolare maschile tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è fissata come secondo match sulla Rod Laver Arena nella giornata di domenica 28 gennaio. Il programma parte alle 5.30 con la finale del doppio femminile tra Kichenok/Ostapenko e Hieh/Mertens, poi a seguire, non prima delle 9.30, la finale tra Jannik e Daniil. Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi. In streaming su Discovery Plus, Sky Go, Now Tv e Dazn.