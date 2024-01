Quanto ha guadagnato Sinner agli Australian Open (finora). La finale un sogno a sei zeri

Melbourne, 25 gennaio 2024 – C’era oltre un milione di buoni motivi per centrare la finale degli Australian Open 2024. Oltre i record, oltre il prestigio, Jannik Sinner si porta a casa anche il cospicuo montepremi messo in palio dallo slam dei canguri per i finalisti.

Eliminando il numero uno del mondo Novak Djokovic in semifinale, il rosso di San Candido accede alla finale contro Medvedev, e si mette in tasca una cifra che supera il milione di euro. E non è ancora finita ovviamente.

Jannik Sinner batte Djokovic, è in finale agli Australian Open 2024

Quanto ha guadagnato Sinner battendo Djokovic

In cassaforte c’erano già oltre 600mila euro (607.641), che Jannik si era assicurato battendo in tre set ai quarti Andrey Rublev. Ma ora il montepremi lievita. Per una finale raggiunta agli Australian Open, il tennista sconfitto si porta a casa 1 milione e 58mila euro. In caso di vittoria, l’assegno è quasi da record: 1 milione e 933mila euro.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Prima di stanotte, tra i due c’erano precedenti freschissimi, tre in singolare e uno in doppio. Su quattro incontri, tre erano andati all’altoatesino, che ha perso solo (si fa per dire), nella finale delle Atp Finals. Per il resto Sinner si era già tolto la soddisfazione di battere il campione serbo nel Round Robin del ‘Masters’, poi in singolare e in doppio nella semifinale di coppa Davis.

Sinner, sfuma il sogno del terzo posto Atp

Sinner ha congelato la quarta posizione nel ranking Atp. Ma sfuma il sogno di raggiungere la terza piazza. Colpa dell’attuale numero 3 al mondo, Daniil Medvedev, che ha raggiunto Sinner in finale. Solo se il russo si fosse fermato alle semi, Jannik avrebbe potuto superarlo con una vittoria nello slam.