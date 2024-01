Finale doppio Australian Open, quando e dove vedere Bolelli-Vavassori. L’orario del match

Melbourne, 27 gennaio 2024 – Sognando l’en plein. Già oggi il cielo si potrà fare azzurro sopra Melbourne. Nove anni dopo il titolo vinto in coppia con Fabio Fognini, a 38 anni Simone Bolelli torna in finale agli Australian Open, questa volta in coppia con Andrea Vavassori. Compagno arrivato quasi per caso ma con il quale ormai adesso forma un team solido e affiatato.

Il duo italiano se la vedrà nell’atto conclusivo, senza il favore del pronostico, contro Rohan Bopanna – un vero veterano, 43 anni , e nuovo numero uno del ranking – e Matthew Ebden. Il tennista bolognese inoltre, qualche settimana fa, ha sollevato la Coppa Davis assieme a Jannik Sinner, finalista (domani) nel singolare contro Daniil Medvedev.

Bolelli e Vavassori hanno battuto in semifinale, in un match tiratissimo 6-3 3-6 7-6(5) la coppia formata dai tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. È la terza coppia azzurra della storia a giocare una finale Slam: prima di loro Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola ( capaci di vincere il Roland Garros 1959) e quella composta dallo stesso Simone Bolelli e Fabio Fognini, che si erano aggiudicati lo Slam dei canguri.

Quando si gioca la finale di doppio

Il match è in programma oggi, non prima delle 10,45 italiane, sulla Rod Laver arena. Diretta tv su Eurosport. Streaming disponibile su Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. La partita è in programma dopo la finale femminile (che inizia alle 9.30) tra la campionessa in carica Aryna Sabalenka e la pretendente Qinwen Zheng.