Australian Open 2024, quando gioca Sinner la finale contro Medvedev

Melbourne, 26 gennaio 2024 - Per la prima volta un italiano in finale agli Australian Open. Jannik Sinner ha fatto la storia in semifinale battendo il numero uno del mondo Novak Djokovic, di fatto dominandolo ad eccezione di un piccolo passaggio a vuoto nel tiebreak del terzo set, lasciato per strada con anche match point a favore. Ma Jannik non si è scomposto e ha chiuso al quarto con un punteggio netto quanto inequivocabile per 6-1 6-2 6-7 6-3. Superiorità schiacciante per l’altoatesino che è diventato l’italiano più giovane di sempre a raggiungere una finale Slam e il quinto in totale a conquistare l’ultimo atto. Una notte da record, considerando che Sinner è stato il primo giocatore della storia a battere Novak Djokovic in una semifinale degli Australian Open. Finite le imprese? No. Un altro record è relativo alle palle break concesse, ovvero nessuna. Mai nella propria carriera Djokovic aveva chiuso una partita dello slam senza conquistare almeno una palla break. E se volete un’altra statistica, eccola: solo tre giocatori hanno battuto Djokovic in uno slam, in Coppa Davis e alle Finals. Chi? Federer, Nadal e Sinner. L’altoatesino sta dunque scrivendo pagine nuove nella storia del tennis italiano, che tra l’altro, dopo la Coppa Davis, sta vivendo grandi risultati nel primo slam stagionale considerando la finale di doppio raggiunta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Solo una volta l’Italia aveva conqustato la finale del singolare e del doppio maschile in un torneo dello slam: era il Roland Garros 1959 quando Nicola Pietrangeli vinse il torneo di singolare e poi quello di doppio assieme a Orlando Sirola.

Sinner in finale degli Australian open 2024

Sinner: “Ero teso”

Anche se non lo ha dato a vedere, sul match point del tiebreak Jannik ha pagato un po’ la tensione, ma poi è stato bravo a rimanere in partita per non far rientrare Nole: “Sono molto felice, la partita non è stata facile perché lui ha sbagliato molto nei primi due set, mentre nel terzo c’è stato più equilibrio. Il match point? Sul diritto ero teso, ho cambiato idea all’ultimo e le gambe non mi hanno aiutato”. Adesso Sinner affronterà Daniil Medvedev, un altro avversario di epiche battaglie, che ha sconfitto in rimonta Alexander Zverev per 5-7 3-6 7-6 7-6 6-4: “Le finali sono sempre diverse dalle altre partite. Per ora sono felice di essere lì a lottarmi uno dei trofei più importanti al mondo”, le parole di Jannik.

Quando si gioca

La finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è in programma domenica 28 gennaio, verosimilmente con orario di inizio le 9.30 italiane. Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Sky Go.