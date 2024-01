Australian open 2024. incredibile Medvedev: rimonta dallo 0-2 e batte Zverev dopo 4 ore. È finale contro Sinner

Melbourne, 26 gennaio 2024 - Nella seconda semifinale degli Australian Open 2024, dopo il grandioso successo di Sinner su Djokovic, scendono in campo Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Match numero venti tra i due tennisti, rispettivamente numero 3 e 6 del Mondo, primo di sempre in uno Slam. Solo nel 2023 il russo e il tedesco si sono affrontati ben sei volte, vedremo chi si aggiudicherà il primo match di quest'anno che mette subito in palio una posta altissima: la finale degli Australian Open.

Daniil Medvedev sarà il secondo finalista degli Australian Open 2024

Primo set

Pronti, via e Medvedev tiene il servizio lasciando a zero l'avversario. Con una prima di servizio e un paio di dritti vincenti risponde subito Zverev che chiude il secondo game con lo stesso punteggio con cui il russo ha chiuso il primo. Qualche errore di troppo, tra cui un doppio fallo, per Daniil che regala a Zverev tre palle break: il tedesco sfrutta al meglio la prima con un rovescio incrociato e breakka 1-2. Solida prima di servizio per il tedesco che concede solo un quindici all'avversario e si porta sul 1-3. Medvedev in questo momento non è in partita che commette il terzo doppio fallo della sua partita e, unito a qualche bella discesa a rete di Zverev, perde anche questo game: 1-4. Non tiene però il servizio il tedesco nel game successivo, con Medvedev che si costruisce due palle break e dopo aver sbagliato la prima ringrazia dell'errore sul dritto difensivo del tennista di Amburgo. Alza il ritmo dello scambio il moscovita, che spinge con il dritto, e si riporta sul 3-4. Ottavo game molto bello, con i due che si rispondono colpo su colpo, con Zverev mette a segno un gran punto dopo uno scambio lunghissimo chiuso poi con il secondo smash. Il game si chiude con il terzo ace dell’incontro per il numero 6 Atp, che torna ad allungare 5-3. Si riporta sotto 4-5 vincendo il game grazie a un paio di buoni dritti e un ace nel punto decisivo. Scambi molto lunghi nel decimo game, anche oltre i 25/30 colpi, con l'intensità che è altissima in ogni frangente. Dopo esser andato avanti sul 30-15 arrivano due errori per il tedesco che regala il controbreak a Medvedev per il 5-5. Torna a spingere il tedesco, con l'avversario che sbaglia un paio di dritti, e si procura la palla break che non fallisce grazie a un bel pallonetto dopo esser stato aiutato dal nastro che ha costretto il russo a scendere a rete all'ultimo. Servirà per il set Alexander Zverev. Tanti errori non forzati da una parte e dall'altra, con il tedesco che va sul 30-0 ma poi si fa rimontare con il russo che si porta sul 30-40 dopo una palla in corridoio. Palla break per Medvedev che però continua a faticare col dritto nonostante una situazione di basso ritmo, si va ai vantaggi. Succede di tutto nel punto del vantaggio, con i due tennisti che fanno grandissimi scambi e poi Zverev riesce a scendere a rete ma incredibilmente schiaccia troppo la volèe e sbaglia un punto praticamente fatto. Non sbaglia la seconda volèe Alexander che riporta tutto in parità. Se la ride Zverev dopo l'ennesimo interminabile scambio da ben 51 colpi con una demi-volèe bellissima per il vantaggio. Chiude il primo set dopo 1 ora Alexander Zverev per 5-7.

Secondo set

Si parte con un primo game che va ai vantaggi, chiuso a favore di Medvedev prima grazie a un ace e poi sfruttando un errore del tedesco. Punto a punto anche il secondo game, con Zverev che è bravo a segnare con una stop volley di dritto elegante e il game si chiude con un errore del russo che ora torna in battuta. Terzo e quarto game del set che sono la fotocopia dei primi due, con i due tennisti che tengono la battuta e sfruttano gli errori dell'avversario. Frangente in cui Daniil Medvedev appare un po' più stanco dell'avversario. Nel quinto game bellissima smorzata del moscovita che si porta sul 40-40 dopo un paio di risposte aggressive del tennista di Amburgo. Dopo quattro palle break, anche in questo game perde la battuta Daniil: 2-3 Zverev. Prova a scappare Alexander Zverev che vince anche il quinto game, dopo aver giocato un bel dritto lungolinea disinnescando l’insidioso rovescio dell’avversario. Medvedev risponde lasciando a zero l'avversario, ma nel game riallunga Zverev grazie a servizio, dritto e smash a bersaglio per il numero 6 ATP. Fuorigiri il russo che perde anche il game decisivo e lascia a Zverev il secondo set con il parziale di 3-6. Il tennista moscovita, viste anche le partite precedenti, inizia a sentire la stanchezza e ora deve cercare una rimonta difficilissima partendo da due set di svantaggio. Di seguito la cronaca del lungo match.

Terzo set

Sull'onda dell'entusiasmo il tedesco comincia al meglio il terzo set, quello che potrebbe essere decisivo, e lascia a zero il russo che si volta spesso verso il suo allenatore. Prova a rispondere Medvedev che nel secondo game sale sul 40-0 con una prima centrale e una palla corta e poi chiude il gioco con una bella serve and volley che vale l'1-1. Ora il russo le prova tutte per non mollare, anche a costo di snaturare il suo gioco e al momento si porta sul 40-15 con due palle break, ma Zverev le annulla e passa in vantaggio grazie a una bella volèe. Medvedev sbaglia l'ennesimo dritto in risposta e quindi, cancellando due palle break, Zverev fa 1-2. Quarto game per il moscovita che concede un solo quindici all'avversario, ma nel successivo Zverev mette a segno tre prime pesantissime che, con l'ace successivo, lo riportano sopra di un game: 2-3. Il russo chiude il game successivo con l'ace numero otto della sua partita, lasciando a 15 l'avversario e impattando sul 3-3. Set che continua a essere dominato dai turni in battuta, visto che anche in questo caso il tedesco non concede niente al numero tre Atp e con una bella combinazione servizio e dritto chiude il gioco. Ottavo game che ora potrebbe essere decisivo in caso di break di Alexander che parte sul 0-30 grazie anche a un rovescio scarico del russo. Fa quasi tutto bene Zverev che arriva a rete ma si perde in lunghezza quindi è 30-30. Dritto vincente da fondo di Daniil che, stranamente visto come sta andando la partita, va a segno e poi chiude il gioco, è 4-4. Stoico il russo che, nonostante sia in evidente riserva per quanto riguarda le energie, cerca di rimanere aggrappato alla partita e non far chiudere subito i conti all'avversario. Nono game che parte con un 0-30 Zverev che serve benissimo, poi un incrocio bellissimo del russo in risposta e un errore dell'avversario fanno 30-30. Prima di servizio buona per Zverev, però poi commette il primo doppio fallo del suo match e quindi vantaggi. C'è lo scambio della partita che manda in visibilio il pubblico: dopo oltre una ventina di colpi dove Medvedev si difende, trovale forze per giocare un recupero strettissimo a rete che si rivela vincente. Dopo un puntone arriva però un errore banale del numero 3 Atp che regala il pari all'avversario spendendo fuori e non di poco un dritto. Altro scambio lunghissimo chiuso da Zverev che piazza il dritto vincente. La seconda palla game è quella buona per il tedesco che chiude il gioco con un ace e fa 4-5. Tiene aperto il match il russo che concede solo un quindici al tedesco e chiude con un servizio esterno pregevole per il 5-5. Il tennista nativo di Amburgo manda a segno una prima a 213 km/h e si porta sul 5-6. Dopo il cambio di campo Medvedev servirà nuovamente per rimanere nel match. Ace e poi banale errore di Zverev, il russo apre il game sul 30-0. Drop del russo e poi errore in risposta dell'avversario, è 6-6 si va al tiebreak. Risposta di dritto magistrale del russo, seguita da una volèe del tedesco e da un bello stop volley del classe '96. Zverev commette un banale errore e regala il 3-1. Out di pochissimo il rovescio a incrociare del russo per il 3-2 che poi sbaglia un altro rovescio e la partita è di nuovo di parità. Servizio vincente di Daniil ai 203 orari, si prende un bel rischio il tedesco che però porta a casa il punto del pari 4 con dritto incrociato e smash. Due set point per Medvedev che si porta sul 6-4. Atro errore in rovescio di Zverev e quindi set per Medvedev chiuso 7-6, 7-4 al tiebreak.

Quarto set

Nei primi quattro game di questo set i tennisti tengono il servizio lasciando a zero l'avversario. La tensione sembra lievemente calare, mentre la stanchezza si fa sentire anche per Zverev. Nel quinto game il russo colpisce male il dritto in uscita dal servizio che poi però sbaglia il rovescio incrociato e si arriva sul 30 pari. Si toccano le tre ore di partita con Medvedev serve benissimo e chiude il game. Non parte benissimo Zverev nel game successivo, ma si riscatta con una prima vincente e poi scendendo a rete, alla fine porta a casa il game. Altro turno dove Medvedev tiene a 0 l'avversario e con ottimi servizi si riporta avanti sul 4-3. Momento di massima difficoltà del match per Alexander Zverev, che si sta perdendo e negli ultimi minuti sta dando ogni possibilità al russo di rientrare che, dal canto suo, le coglie e ringrazia. Ottavo game con i due che si rispondono punto su punto, con il russo che fa un numero bellissimo riuscendo a fare una stop volley sul passante di Zverev. Prima palla break del set cancellata dal tedesco con una prima da oltre 200 orari, vantaggi. Errore clamoroso di Zverev che battezza male la traiettoria del pallonetto in recupero e si fa superare dalla pallina senza riuscire a colpirla. Il classe 1997 si rifà subito dopo pareggiando e poi andando in vantaggio. Sascha chiude questo lungo game con un buon servizio da sinistra sul quale la risposta di Daniil è larga. Siamo sul 4-4. Due errori in fila per il numero 3 del Mondo in apertura di nono game, ma il russo è bravo a ricomporsi e piazza tre punti in fila tra cui un ace esterno Medvedev, il tredicesimo di questa partita. Tiene il servizio in maniera aggressiva Medvedev che sale 5-4. Va forte Sascha che chiude il game tenendo la battuta e lasciando un solo 15 per il 5-5. Medvedev riesce a forzare vari scambi al tedesco, costringendolo a qualche errore di troppo. Undicesimo game che si chiude con una risposta lunga del numero 6 Atp e così Medvedev, con un altro agevole turno in battuta, rimane attaccato alla partita. Piccolo escamotage del russo per prendere fiato e disturbare l'avversario: subisce un rovescio incrociato che è dentro abbondantemente, ma chiama la review con l'occhio di falco. Il tedesco va a parlare con l'arbitro facendo presente che l'avversario sappia bene che il colpo era dentro. Sascha non si scompone, anzi lascia a 0 l'avversario e si va a tiebreak anche in questo set. Doppio tocco di Zverev a rete, il tedesco poi si rifà con un ace e un ottimo dritto lungolinea. Aggredisce anche Medvedev che arriva a rete fa 2-2, punti molto rapidi. Lucidissimo Daniil che dal centro piazza un rovescio millimetrico, 3-2. Serve and volley a segno per Zverev, 3 pari e dunque si cambia campo. Bel servizio e poi rovescio vincente sulla risposta per Zverev che fa 3-4. Serve bene anche Medvedev che si riporta in parità, ma poi commette un banale doppio fallo e ora la partita è in mano a Zverev sul 4-5. L'urlo di Daniil Medvedev che fa 5 pari. Colpaccio del russo che è fortunato nello smorzare la battuta del tedesco trovando il punto, poi chiude con un ace. Si andrà al quinto set.

Quinto set

Ora tattica e stanchezza non contano più, Medvedev ha fatto un capolavoro a riprendere un match che, alla fine del secondo set, sembrava praticamente già perso. Va precisato che Zverev in qualche frangente ci ha messo del suo. Primi due game con i tennisti che tengono la battuta senza grossi patemi, terzo che si apre con una bellissima demi-volèe di rovescio di Zverev che con attenzione fa 2-1. Il russo però ora sa di potercela fare e non molla un centimetro portando via agilmente il quarto game. Due errori in dritto più che evitabili per Alexander Zverev, con l'avversario che sale sul 40-15 e per la frustrazione si prende un warning andando a colpire la rete con la racchetta. Allo scoccare della quarta ora di gioco il tedesco impatta il game a 40 e cancellando due palle break. L'orrendo game in battuta di Zverev si chiude con la palla spedita a metà rete il dritto in uscita dal servizio: è break Medevdev, 3-2. Altri due errori di Zverev regalano il 4-2 al russo, incredibile cosa sta succedendo in questa seconda semifinale. Accorcia le distanze Sascha che si porta sul 4-3, adesso però la battuta al russo. Daniil tiene a 15 l'avversario e fa 5-3, nel nono game di rovescio non sbaglia più niente al contrario di Zverev che è anche lievemente sfortunato. Dopo tre quattro ore e diciotto minuti di gioco vince Daniil Medvedev vince 3-2 con i parziali 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-3 contro Alexander Zverev al termine di una partita meravigliosa, dove il russo è stato abile nel recuperare dallo 0-2 e poi di maggiore freddezza e sfruttando i vari errori del tedesco è riuscito a completare l'opera nel quinto set. Una sconfitta che, per come è maturata, fa malissimo al tedesco. La finale degli Australian Open 2024 sarà Sinner-Medvedev, appuntamento a domenica.