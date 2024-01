Jannik Sinner vince gli Australian Open, l’inchino degli altri campioni sui social

Roma, 28 gennaio 2024 - Sinner ha vinto gli Australian Open 2024. E mentre in Italia esplode la Jannik mania, al campione azzurro arrivano i complimenti di tanti suoi avversari. A partire da Nole Djokovic, battuto proprio dall'altoatesino in semifinale. "Meritato", scrive in italiano su X il numero uno al mondo facendo poi le congratulazioni (sempre in italiano) alla sua famiglia e al suo team.

Djokovic si congratula con Sinner per la vittoria agli Australian Open (Foto X)

Il primo a congratularsi per il trionfo però è stato Carlos Alcaraz, che – sempre su X – posta la foto di un abbraccio tra i due e scrive "Sono così felice per te Jannik! Te lo meriti più di chiunque altro! Goditi il momento amico mio!".

Alcaraz si congratula con Sinner per la vittoria agli Australian Open (Foto X)

"Campione dentro e fuori... bravo Jan!", scrive invece Matteo Berrettini che gli dedica una story su Instagram.

Il post di Matteo Berrettini che celebra la vittoria di Sinner (Foto Instagram)

A Sinner dedica una story anche Lorenzo Sonego, compagno di squadra di Coppa Davis (vinta lo scorso novembre a Malaga).

L'omaggio di Lorenzo Sonego a Sinner sui social (Foto Instagram)

L'inchino a Sinner arriva anche da un grande campione del passato, l'uomo Davis Diego Nargiso. "Oggi abbiamo avuto un'altra dimostrazione della statura di questo giocatore. Sotto due set a zero non ha mollato di un centimetro, ha vinto con la testa e con il cuore. Jannik ha dimostrato di essere un campione anche di resilienza".

Chiamato a commentare il match c’era anche Nick Kirgios, il talentuoso australiano, che commenta: “This is a joke, Sinner is the king”. Ovvero “questo è uno scherzo, Sinner è il re”.