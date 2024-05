Sinner, missione Roland Garros: ultimi test positivi, Jannik vola a Parigi

Parigi, 21 maggio 2024 – Jannik Sinner a Parigi, scatta la missione Roland Garros. Gli ultimi test fisici hanno dato esito postivo, il numero 2 del mondo parte così da Montecarlo in direzione della capitale francese, dove da domenica 26 maggio scatta il secondo Slam della stagione. Il campione azzurro aveva ripreso gli allenamenti nei giorni scorsi dopo lo stop imposto dal problema all'anca che lo aveva condizionato prima a Montecarlo e poi l'aveva costretto al ritiro a Madrid.

Dopo le cure al J Medical di Torino, Sinner era rientrato alla base nel Principato, dove aveva ripreso in mano la racchetta e cominciato a spingere, circondato dal suo staff, in primis quel Darren Cahill arrivato in Europa proprio per supportare il suo pupillo.

Giovedì alle 14 è in programma il sorteggio del tabellone: Sinner è la testa di serie numero 2, subito dietro a Novak Djokovic.

A Parigi Sinner potrebbe anche diventare il nuovo numero 1 del ranking. Per raggiungere la vetta della classifica Atp, tra l'altro, Jannik non è chiamato necessariamente a vincere il torneo. Molto, infatti, dipenderà da Novak Djokovic che dovrà difendere i punti ottenuti lo scorso anno grazie alla vittoria del torneo. Il serbo ha 9.860 punti, ai quali può potenzialmente aggiungerne altri 250 vincendo il torneo di Ginevra. L'italiano ha 87.70 punti e se Nole non arriverà in finale, diventerà primo.

Se il serbo invece dovesse arrivare in finale ma perdendola, Sinner dovrebbe almeno raggiungere la semifinale. Se invece il campione della Val Pusteria dovesse arrivare in finale, al serbo sarebbe necessario vincere sia a Ginevra sia a Parigi. Alle loro spalle c'è Carlos Alcaraz che non può in nessun modo superare Sinner.

Ma l'attenzione del pubblico parigino e di tutti gli appassionati di tennis è anche per Rafa Nadal. Il re indiscusso del torneo - lo ha conquistato 14 volte - è stato accolto da un'ovazione al suo ingresso al campo di allenamento. La classifica deficitaria, dovuta allo stop forzato di un anno, relega lo spagnolo tra coloro che potrebbero affrontare un big già al primo turno. Il sorteggio addirittura potrebbe opporlo proprio a Sinner.