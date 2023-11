Sinner in semifinale alle Atp Finals: il regalo dell’amico Hurkacz

Torino, 16 novembre 2023 – Amici, anche alle Atp Finals. Non è un segreto il rapporto che lega Sinner e Hurkacz, e nemmeno a farlo apposta, il lungo polacco, entrato al Masters dopo l’infortunio di Tsitsipas, strappando un incredibile set a un Djokovic non al meglio, regala le semifinali al tennista di San Candido.

Gli scenari. Quindi, anche se Rune battesse 2-0 Sinner, passando come primo del girone, il campione serbo rimarrebbe clamorosamente fuori dal secondo turno del torneo di fine anno. A questo punto quindi Nole è aggrappato alla vittoria di Jannik.

Se vincesse l’azzurro, il danese scenderebbe al terzo posto, consentendo l’accesso alle semifinali (come secondo del girone) a Nole. Il 24 volte campione slam, dopo la sconfitta con un Sinner spinto dal pubblico, oggi non è apparso nella migliore condizione di forma. Secondo alcuni rumors, sarebbe debilitato da una possibile influenza, a tal punto da allenarsi con i fazzoletti in tasca.