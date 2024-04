Quando gioca Sinner: favorito su Sonego ma a Madrid non ha mai avuto fortuna. L’orario del match

Madrid, 26 aprile 2024 – La chiamavano ‘el Clasico’. Sinner-Sonego è diventata un po’ come Real Madrid-Barcellona, però qui la sfida è tra amici. I due eroi della Coppa Davis si sfidano sabato 27 aprile (il match è in programma non prima delle 12.30) in una partita che per gli italiani è un vero derby fra azzurri. La diretta tv del torneo è su Sky. Streaming sulle piattaforme now.tv e tennis.tv a pagamento.

Per Jannik sarà l’esordio nel torneo spagnolo. Per Sonego sarà il secondo turno (dopo la vittoria contro Richard Gasquet) più impegnativo che gli potesse capitare, dato che il 22enne di San Candido (vista l’assenza di Djokovic) gioca da testa di serie numero 1.

Sinner-Sonego, i testa a testa

E’ il quinto scontro diretto fra i due, i quattro già disputati sono a favore del 22enne di San Candido, con Sonego che è riuscito a impensierirlo solo sull’erba di Halle e agli Us Open 2023. Il torinese da oltre un metro e novanta è nel pieno di uno stravolgimento tecnico-emotivo dopo la separazione con il tecnico Arbino, Sinner, invece, vive il suo momento più florido, cercando la quadra perfetta anche sulla terra.

Il pronostico

Il pronostico pende chiaramente tutto dalla parte di Sinner. Lui che insegue la prima piazza mondiale, in questo torneo – con un Djokovic ai box – può accumulare punti importanti in chiave classifica e a Roma potrebbe concretizzarsi già il sorpasso sul pluricampione slam serbo. Ma la sua storia nel torneo spagnolo non è così felice.

Sinner, i precedenti a Madrid

A dirla tutta, Jannik in terra spagnola non ha un grandissimo feeling, essendosi spinto al massimo fino al terzo turno in una occasione. Ma si parla di 2022. L’anno scorso Sinner il torneo di Madrid l’ha saltato a piè pari per un problema fisico. Nel frattempo ha avuto una progressione di gioco esponenziale sotto tutti i punti di vista: tecnico, fisico e psicologico.

Gli altri azzurri in campo

In campo sabato anche Matteo Arnaldi. Il tennista di Sanremo, 23enne, numero 36 del mondo, si è imposto facilmente sull’australiano Christopher O’Connell, numero 67 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-1. Ora c’è un test impegnativo con il russo Daniil Medvedev (terza partita sul campo 3).

Flavio Cobolli deve affrontare invece il bombardiere cileno Nicholas Jarry, appuntamento alle 15,30, sempre su Sky Tennis