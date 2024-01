Sinner nominato da Tajani ambasciatore dello sport nel mondo

Roma, 31 gennaio 2024 – Jannik Sinner "è stato nominato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ambasciatore dello sport italiano nel mondo". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, in conferenza stampa.

"Ora qua c'è un solo e unico protagonista, one man show, oggi è la festa di Jannik Sinner. Mi limito a dire solo che ringrazio Jannik a nome di tutto il movimento, maestri, dirigenti, atleti e praticanti, dal più piccolo al più grande, quello che ha fatto e quello che dice ci rende molto orgogliosi'', sono state le parole di Binaghi.

“Quello che ha fatto Sinner ci rende molto orgogliosi. A me Jannik fa impazzire per la voglia continua di migliorarsi, anche dopo una grande vittoria, ricercando sempre risultati migliori. Quello che anche noi abbiamo cercato di fare con gli Internazionali di Roma. Noi ci nutriamo di dati così come Jannik di risultati", ha concluso il presidente della Fitp durante la conferenza celebrativa del titolo vinto da Jannik Sinner in Australia.