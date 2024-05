Sorteggi Internazionali di Roma: Berrettini subito derby con Napolitano. Il tabellone degli azzurri

Roma, 6 maggio 2024 – La fontana di Trevi fa da sfondo al torneo del Foro Italico che sarà. I sorteggi per gli Internazionali BNL d’Italia in uno dei luoghi più iconici della Capitale hanno parlato, svelando tutti gli accoppiamenti dei tabelloni maschile e femminile per andare a caccia del titolo master 1000. In un evento orfano del suo invitato principale, Jannik Sinner, a causa dell’infortunio all’anca, Jasmine Paolini, testa di serie numero 11, parte direttamente dal secondo turno. La toscana attende la vincente fra Petra Martic e Mayar Sherif. La testa di serie più pericolosa dal suo lato di tabellone è la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka.

Esordi un po’ più complicati e doppio derby tra gli uomini: Matteo Berrettini, entrato direttamente in tabellone principale sfiderà la wild card Stefano Napolitano. Sonego impegnato invece nel test contro lo specialista serbo della terra, Dusan Lajovic. Lorenzo Musetti, reduce dalla finale di Cagliari, usufruisce di un bye e affronta Eubanks o un qualificato, nella porzione di tabellone presidiata da Djokovic.

Arnaldi, invece è chiamato a un test impegnativo contro Machac. Partita insidiosissima per Luciano Darderi sorteggiato contro il canadese dal rovescio a una mano, Shapovalov.

L’altro derby azzurro è invece Giulio Zeppieri e Matteo Gigante. Luca Nardi se la vedrà invece contro il tedesco Altmaier.

L’avversario di Fabio Fognini sarà invece l’inglese Daniel Evans, mentre Andrea Vavassori (wild card) trova Koepfer.

Il tabellone femminile, i sorteggi delle italiane

Jasmine Paolini farà quindi il suo esordio al secondo turno degli Internazionali di Roma contro la vincente del match tra Petra Martic e Mayar Sherif, nella parte bassa del tabellone presidiato da Aryna Sabalenka.

Derby tra azzurre

Nel tabellone femminile spicca al primo turno il derby azzurro tra Lucrezia Stefanini e Vittoria Paganetti, mentre Lucia Bronzetti e Martina Trevisan giocheranno rispettivamente contro Sofia Kenin e Julija Putintseva.

Per Trevisan pericolo Swiatek

Qualora Trevisan vincesse al secondo turno troverebbe la testa di serie n.1 del torneo Iga Swiatek.

C’è anche Sara Errani

Wild card per Sara Errani che al primo turno affronterà Amanda Anisimova. Presenti ai sorteggi il direttore del torneo, Paolo Lorenzi e l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e la due volte campionessa a Roma, Elina Svitolina.