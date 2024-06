Sorteggio Wimbledon 2024, il tabellone: Sinner debutta contro Hanfmann. Al secondo turno possibile derby con Berrettini

Londra, 28 giugno 2024 – Jannik Sinner e Matteo Berrettini in rotta di collisione già al secondo turno di Wimbledon. E’ questo il responso del sorteggio del terzo torneo slam stagionale svoltosi questa mattina nella capitale inglese. La testa di serie numero uno, che è proprio Jannik, ha pescato la zona di tabellone con la mina vagante numero uno, cioè Matteo Berrettini, e la sfortuna ha voluto che i due potrebbero incontrarsi già al secondo turno. Jannik arriva dal successo di Halle in finale su Hurkacz, mentre Matteo ha perso la finale di Stoccarda e si presenta a Londra da ex finalista e con un gioco, servizio e diritto, che può mettere paura a tanti, ma sorte ha voluto che il primo da mettere alla prova sarà proprio il neo numero uno al mondo.

Il sorteggio

Non di certo un sorteggio fortunato per Jannik Sinner a Wimbledon 2024. Il numero uno al mondo è stato inserito nella parte alta di tabellone e debutterà contro il tedesco Hanfmann, ma già al secondo turno avrà un incontro delicato o contro l’amico e connazionale Matteo Berrettini oppure contro l’ungherese Marton Fucsovics. Insomma, una disdetta. Se Sinner dovesse andare avanti potrebbe poi incrociare una vecchia conoscenza come Tallon Griekspoor e poi uno tra Shelton, Jarry, Harris o Shapovalov. Per quanto riguarda i big, Sinner è stato sorteggiato dalla parte di Medvedev (testa di serie numero 5), che potrebbe incrociare ai quarti, e di Carlo Alcaraz, in semifinale, per una riedizione della semifinale del Roland Garros vinta dallo spagnolo, mentre Nole Djokovic è finito nella parte bassa di tabellone, cioè dalla parte di Zverev, e incontrerebbe Sinner eventualmente solo in finale.

L’altro big azzurro, cioè Musetti che è reduce dalla finale al Queen’s, è dalla parte del serbo e dovrà uscire vincitore dalla porzione di tabellone dove sono presenti Rublev, Korda, Draper e soprattutto Zverev. Djokovic nel suo quarto di tabellone avrà Hurkacz, Auger Aliassime, Rune ed Etcheverry.

Per quanto riguarda gli italiani, questi i sorteggi del primo turno: Sinner-Hanfmann, Berrettini-Fucsovics, Bellucci-Shelton, Arnaldi-Tiafoe, Sonego-Navone, Fognini-Koepfer, Darderi-Choinski, Musetti-Lestienne, Cobolli-Hijikata, Nardi-Etcheverry.

Ecco, invece, i possibili ottavi di finale teorici sulla base delle teste di serie, nella parte alta Sinner-Shelton, Dimitrov-Medvedev, Alcaraz-Humbert e Paul-Ruud, mentre nella parte bassa Rublev-Tsitsipas, Fritz-Zverev,Hurkacz-De Minaur e Rune-Djokovic.

Il torneo inizierà lunedì 1 luglio con i primi turni della parte alta con programma di gioco ancora da definire.