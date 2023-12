Tathiana Garbin operata, l’azzurra rassicura: “Sto bene”

Roma, 1 dicembre 2023 – L’annuncio dopo la finale della Billie Jean King Cup, l’incoraggiamento degli eroi della Davis: “Che questa vittoria le dia forza”. E oggi dopo l’operazione per un raro tumore, Tathiana Garbin rassicura: "Ciao a tutti. L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del professor Lippolis e di tutto il suo team medico a cui va la mia più profonda gratitudine. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e vicinanza. A presto".

L'annuncio della malattia era arrivato dopo la finale persa contro il Canada: "E' con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore. È mia intenzione condividere questa esperienza personale con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull'importanza della ricerca medica e della prevenzione. La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute".

A Garbin in settimana sono arrivati la vicinanza e l'affetto delle azzurre, che l'hanno raggiunta all'ospedale Cisanello di Pisa, mentre dopo il trionfo in Coppa Davis erano stati Sinner e compagni a dedicarle la vittoria come incoraggiamento.