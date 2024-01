Sonego e Arnaldi ok ad Adelaide, nella notte il debutto di Sinner e Berrettini

Aspettando nella notte italiana tra martedì e mercoledì le esibizioni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini nel Kooyong Classic di Melbourne, torneo-esibizione ad invito in cui gli azzurri fanno il loro debutto in questo 2024, ad Adelaide e a Melbourne molti italiani sono scesi in campo in tornei ‘veri’. Ad Adelaide hanno raggiunto il secondo turno sia Matteo Arnaldi (n. 41 del ranking), che ha sconfitto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.77) per 6-4 6-3, sia Lorenzo Sonego (n. 46) che troverà l'americano Sebastian Korda dopo aver battuto il tedesco Yannick Hanfmann (n. 49) 7-5, 2-6, 7-6.

Sono iniziate anche le qualificazioni dell'Australian Open. Luca Nardi passa al secondo turno dopo aver vinto il derby con Francesco Maestrelli, avanti anche Andrea Vavassori, Giulio Zeppieri, Mattia Bellucci, Riccardo Bonadio, Stefano Napolitano. Eliminati Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Matteo Gigante e Luciano Darderi. Nel derby Nardi ha battuto Maestrelli per 7-5 6-4 e al prossimo turno affronterà per la prima volta Dane Sweeney, che ha eliminato Gigante 7-6, 7-5. Mattia Bellucci ha superato lo slovacco Jozef Kovalik, 6-1, 4-6, 7-6(5 e ora affronterà Emilio Nava che ha battuto 7-6(3), 6-4 Luciano Darderi. Zeppieri ha dominato 6-0 6-1 il veterano uruguaiano Pablo Cuevas, ora troverà il bosniaco Damir Dzumhur. Andrea Vavassori ha sconfitto 6-0, 6-3 il finlandese Otto Virtanen. Successo in due set per Bonadio, che ha superato 7-5, 7-6(2) su Pavle Marinkov, e per Stefano Napolitano, con un doppio 7-5 a Radu Albot. Eliminato Stefano Travaglia, sconfitto 6-4, 7-5 dall'ex numero 7 del mondo David Goffin.