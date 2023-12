United Cup: Italia-Germania 1-2: falsa partenza degli azzurri

Sidney, 30 dicembre 2023 – Falsa partenza per Italia in United Cup, il torneo a squadre miste per nazioni in corso a Sydney e Perth (Australia). Gli azzurri capitanati da Renzo Furlan – finalisti della scorsa edizione - hanno perso 2-1 contro la Germania degli assi Zverev e Kerber. Decisivo il doppio finale dopo le vittorie di Paolini e a sconfitta di Sonego nei due singolari.

Una partita conquistata nettamente dalla ex numero 1 Wta e Sascha contro Moratelli e Sonego.

La partita di Jasmine Paolini

Un buon anno fino agli sgoccioli quello di Jasmine Paolini. Nel primo singolare della United Cup, la n.30 WTA, ha battuto 64 75, in un’ora e 48 minuti di gioco, Angelique Kerber. La tedesca è attualmente senza ranking per via dello stop di 18 mesi causa maternità, ma è stata anche numero uno del mondo. Quattordici titoli all’attivo per la tedesca (tra cui 3 Slam: Australian Open e Us Open 2016, Wimbledon 2018).

Gara in rimonta nel primo parziale quella della toscana della Garfagnana. Kerber sale subito 3-1 dopo aver confezionato il break sull'azzurra, ma da lì in avanti è solo Paolini. Con quattro game di fila si issa fino al 5-3 e chiude 6-4 al quinto set point.

La mancina di Brema prova sempre a rientrare, ma si sentono tutti i 18 mesi lontano dal campo. Ma i crampi rallentano la toscana che concede un break all'avversaria. Però Jasmine, nonostante sia sotto 4-3 non molla e riesce a chiudere sul 7-5 finale con uno strepitoso parziale di 8 punti a zero.

La partita di Lorenzo Sonego

Lampi di classe per l'azzurro, che nel primo set – vinto al tie-break -, scompiglia le carte al tedesco Zverev. Alterna discese a rete, potenti colpi da fondo e smorzate improvvise a spezzare il gioco. La sensazione nel primo set è quella di un dominio incontrastato. Ma poi, Zverev sfodera la versione migliore di sé e domina i due parziali successivi.

La prestazione del piemontese è una lotta di quasi tre ore, vinta però dal n. 7 al mondo con lo score di 6-7(5), 6-3, 6-4.

Il doppio decisivo

Sull'1-1 le star della formazione teutonica dilagano. Il super doppio misto composto da Zverev e Kerber batte in due set netti (3-6/6-0) Moratelli e Sonego, aggiudicandosi l'incontro.

Quando si gioca Italia-Francia

La seconda sfida del girone è in agenda per mercoledì contro la Francia diu Adrian Mannarino, n. 22 ATP, e Caroline Garcia, n. 20 WTA. Sarà un match da dentro o fuori per gli azzurri che dovranno seguire con attenzione anche la sfida di lunedì tra francesi e tedeschi. Passeranno ai quarti, infatti, le prime dei quattro gironi - tra Perth e Sydney - e le due migliori seconde (una per città).