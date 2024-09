Us Open 2024, gli italiani in campo oggi mercoledì 28 agosto: secondo turno per Musetti e Berrettini. Orari e tv

New York, 28 agosto 2024 – Il primo italiano a scendere in campo nel secondo turno degli Us Open sarà Lorenzo Musetti. Il bronzo olimpico, reduce dal successo per 3-1 (7-6, 1-6, 6-1, 7-5) ai danni dell'americano Reilly Opelka, si troverà dall'altra parte della rete il serbo Miomir Kecmanovic, che viene dall'affermazione - per ritiro del suo avversario al quinto set - contro il giapponese Yoshihito Nishioka. I precedenti sorridono al nativo di Carrara, avanti 2-1. Il nostro portacolori ha festeggiato per 6-3, 6-4 in occasione della semifinale dell'Atp 250 di Napoli del 2022 e per 7-6, 6-0 al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, mentre il numero 54 della classifica mondiale si è imposto nel match valido per la semifinale di Coppa Davis dello scorso anno a Malaga con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-1.

Berrettini in azione

Dopo Musetti toccherà a Matteo Berrettini, impegnato contro lo statunitense Taylor Fritz. Al primo turno il romano ha avuto la meglio dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 7-6, 6-2, 6-3, mentre il tennista a stelle e strisce ha sconfitto l'argentino Camilo Ugo Carabelli. Fino a questo momento, Berrettini e Fritz si sono sfidati tre volte: il bilancio è totalmente favorevole al classe '97, che ha sempre mandato al tappeto l'azzurro. Il primo scontro è datato 2019, quando nella fase a gironi di Coppa Davis l'americano ha trionfato con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-2. Gli altri successi risalgono al 2021, nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells per 6-4, 6-3, e al 2023, nella finale della United Cup per 7-6, 7-6.

Orari e dove vedere gli incontri

Lorenzo Musetti sarà protagonista oggi (mercoledì 28 agosto) nel match contro Miomir Kecmanovic. Questa sarà la terza partita sul Campo 5 dopo Krueger-Lehecka e Dart-Kostyuk a partire dalle 17, il che significa che non comincerà prima delle 20.15 (ora italiana). A trasmettere l'incontro in diretta tv sarà Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Il match fra Matteo Berrettini e Taylor Fritz si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, essendo in programma come quinto match sul Louis Armstrong Stadium, dove le partite inizieranno alle 17. Il via della sfida è previsto non prima delle 2:15. L'incontro sarà visibile in diretta tv su Supertennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (204), oltre che in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

