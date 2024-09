Us Open, Arnaldi a valanga contro Svajda. Brutta sconfitta per Fognini

New York, 27 ottobre 2024 – Altri due italiani vincono agli Us Open. Soffre nel primo set ma avanza Sinner. Vince l'altoatesino contro McDonald dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco: 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 il risultato finale, con Jannik che conquista il passaggio al secondo turno.

Vince Arnaldi

Matteo Arnaldi

Match praticamente perfetto, invece, per Matteo Arnaldi, che supera in tre set l’americano Svajda: 6-3, 6-2, 6-1 il risultato complessivo. Dopo un inizio apparentemente equilibrato, Matteo approfitta del doppio fallo dell’avversario nell’ottavo gioco per conquistare il break, e con il game successivo conquista il primo set. Nel secondo parziale, invece, Arnaldi strappa il turno di servizio all’americano nel terzo game, allungando poi nel quarto e trovando nuovamente il break nel settimo gioco. Con il servizio e il rovescio incrociato del gioco successivo Matteo conquista il secondo set, portandosi sul risultato di 2-0. Il terzo set, invece, vede 2 break consecutivi conquistati dall’azzurro, che però perde un turno di servizio nel quarto game. Arnaldi, tuttavia, è bravo a non deconcentrarsi e a riportarsi avanti di due break già nel gioco successivo, per poi legittimare il doppio vantaggio nel sesto game, costringendo Svajda a servire per rimanere nel match. Il settimo game, però, vede ancora un ottimo Arnaldi, che al secondo match point strappa il pass per il turno successivo.

Male Fognini

Non va oltre il primo turno Fabio Fognini, che esce sconfitto in 3 set dalla sfida contro Machac ed è costretto, quindi, ad abbandonare lo slam americano dopo appena una partita: 5-7, 1-6, 3-6 il risultato finale. Non la migliore delle prestazioni per Fabio, che già nel secondo game (primo gioco con il turno di servizio a suo favore) subisce il break da parte dell’avversario, che poi suggella il vantaggio nel game successivo. Fabio, tuttavia, recupera il break di svantaggio nel settimo game e la parità rimane fino al dodicesimo game, nel quale l’italiano perde nuovamente il turno di servizio e, di conseguenza, il set. Ma se il primo set è stato regnato dall’equilibrio, dal secondo sarà un dominio del ceco, che eliminerà l’azzurro senza sprecare troppe energie. Il secondo set, infatti, è senza storia: Machac conquista due break consecutivi (quarto e sesto game) e chiude con un ace nel game successivo, portandosi a un solo set dalla vittoria. Il terzo parziale vede un po’ più di equilibrio rispetto al precedente, ma solo fino al quinto game, quando Machac strappa il turno di servizio a Fognini, per poi rifare lo stesso nel nono e ultimo game della partita, garantendosi il passaggio del turno ed eliminando Fabio.

Le azzurre

Tra le donne, bene Sara Errani che vince contro la spagnola Cristina Bucsa: 3-6, 6-0, 6-4. Successo per ritiro per Lucia Bronzetti: costretta al forfait infatti per un infortunio la sua avversaria, la neozelandese Lulu Sun. Approda al secondo turno anche Elisabetta Cocciaretto, che si impone 6-3, 6-0 contro l'ucraina Kateryna Baindl. Jasmine Paolini batte Bianca Andreescu 6-7(5) 6-2 6-4.