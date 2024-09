Us Open 2024, oggi Sinner-Draper: orario e dove vedere la semifinale in tv

New York, 6 settembre 2024 - A dividere Jannik Sinner dal traguardo chiamato finale degli Us Open è rimasto unicamente Jack Draper. L'altoatesino, che si presentava al torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows con tanti punti interrogativi, legati al contraccolpo che avrebbe potuto causare la comunicazione pubblica della positività per due volte al clostebol, si è sbarazzato nell'ordine di Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Christopher O'Connell, Tommy Paul e infine Daniil Medvedev. Una crescita continua quella dell'azzurro, fino alla super prestazione mostrata contro il russo, che si è dovuto arrendere per 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Per tanti, quella fra l'italiano e il moscovita è stata una sorta di finale anticipata. Ma guai a sottovalutare i prossimi ostacoli di Sinner verso il titolo, a cominciare dall'amico e compagno di doppio Draper, che in questa edizione degli Us Open non ha ancora perso neppure un set. Il numero 25 della classifica mondiale ha eliminato nell'ordine Zhang Zhizhen, Facundo Diaz Acosta, Botic van de Zandschulp, Tomas Machac e Alex de Minaur.

I precedenti fra i due

Sinner e Draper si sono affrontati una sola volta in carriera. L'unico precedente, andato in scena sull'erba, risale al primo turno dell'Atp 500 del Queen's in occasione del quale ad imporsi è stato il britannico con il punteggio di 7-6, 7-6.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Prima di questa edizione, il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open è datato 2022, quando ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. L'anno scorso e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si è interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il 23enne di San Candido non è riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Quanto ha guadagnato Sinner

Fino al successo ai danni di Medvedev, il nativo di San Candido aveva intascato una cifra pari a 530.000 dollari (circa 480.000 euro). Una volta mandato al tappeto il russo e raggiunto il traguardo della semifinale degli Us Open, ecco che il montepremi in favore del numero uno del mondo è schizzato fino a un milione di dollari (che equivale a circa 903.000 euro). Ma non è finita qui. Se l'azzurro dovesse riuscire ad avere la meglio di Draper e a qualificarsi così all'atto conclusivo della manifestazione a stelle e strisce, allora incasserebbe un assegno da 1,8 milioni di dollari (circa 1,62 milioni di euro). Gettando ancor di più lo sguardo verso l'orizzonte, chi trionferà in questa edizione degli Us Open si porterà a casa 3,6 milioni di dollari (ossia circa 3,24 milioni di euro).

Orario e dove vedere la semifinale

Sinner sarà protagonista nella serata di oggi venerdì 6 settembre sull'Arthur Ashe Stadium. La partita del nostro portacolori comincerà alle 21. L'incontro con Draper verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

