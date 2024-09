Us Open 2024, quando gioca Sinner contro Paul: orario e dove vedere il match

New York, 2 settembre 2024 - Jannik Sinner vuole tornare ai quarti di finale degli Us Open, traguardo che non raggiunge dal 2022. Il numero uno del mondo affronta il terzo americano in questa edizione del torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows. Dopo aver mandato al tappeto gli statunitensi Mackenzie McDonald con il risultato di 3-1 (2-6, 6-2, 6-1, 6-2) e Alex Michelsen per 3-0 (6-4, 6-0, 6-2), e l'australiano Christopher O'Connell, ko 3-0 (6-1, 6-4, 6-2), il classe 2001 si appresta ad affrontare un altro tennista a stelle e strisce come Tommy Paul, numero 14 della classifica mondiale. Il padrone di casa si presenta alla partita contro l'azzurro con alle spalle le affermazioni ai danni di Lorenzo Sonego, dell'oceanico Max Purcell e del canadese Gabriel Diallo. Sicuramente il livello dell'avversario per l'altoatesino si alza e non poco, ma nel corso della competizione Sinner ha dimostrato di essere in crescita: insomma, il favorito per il passaggio del turno resta lui. Chi vince se la vedrà ai quarti di finale contro uno fra il russo Daniil Medvedev e il portoghese Nuno Borges.

I precedenti fra i due

Fino a questo momento Sinner e Paul si sono sfidati in tre occasioni, tutte risalenti al 2022. Il bilancio sorride all'italiano, che si è imposto con un doppia 6-4 nella semifinale del Masters 1000 di Toronto e per 6-7, 7-6, 6-3 nel primo turno del Masters 1000 di Madrid. L'unica vittoria dell'americano è arrivata negli ottavi dell'Atp Eastbourne, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open è datato 2022, quando ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. L'anno scorso e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si è interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il 23enne di San Candido non è riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista nella notte fra lunedì 2 e martedì 3 settembre, in quanto chiuderà il programma serale sull’Arthur Ashe Stadium. Il che significa che la partita del nostro portacolori comincerà non prima delle 2:30 (ora italiana). L'incontro con Paul verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

