Zverev a sorpresa: Alcaraz fuori dagli Australian Open. Sascha vola in semifinale

Melbourne, 24 gennaio 2024 – Quarti di finale con sorpresa, e con il Tour che sembra aver ritrovato una delle sue stelle più giovani. Alezander Zverev firma l’impresa: batte Carlos Alcaraz e vola in semifinale all'Australian Open.

Nella prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park, Il tedesco, numero 6 del mondo e del seeding, ha trionfato sullo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-7 (2-7), 6-4 dopo tre ore e sette minuti.

Una partita cominciata praticamente a senso unico, con Sascha capace di breakkare nell’immediato l’avversario. Rapidamente si va due set a zero per il tedesco, che però si fa strappare il servizio nel game decisivo del terzo set.

E’ in quel momento che Alcaraz pare aver recuperato il proprio smalto. Al tie-break è guerra aperta, con Carlitos che se lo aggiudica e riapre virtualmente la partita. Ma il tedesco è bravo a restare freddo: il quarto set è una pura formalità: gli basta un 6-4 per chiudere il match in suo favore.

Zverev affronterà in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone. Nell'altra semifinale sfida tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 4 del ranking e del seeding, e il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie.