Australian Open 2024, Bolelli – Vavassori in semifinale nel doppio

Melbourne, 24 gennaio 2024 - Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali del doppio all'Australian Open. La coppia azzurra, al terzo Slam assieme, ha piegato nei quarti per 7-5, 6-4, in poco più di un'ora e mezza, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, ottava testa di serie.

Sempre una coppia tedesca, quella formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, che hanno battuto per 6-4, 7-6 (7-3) i polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski, saranno i prossimi avversari del bolognese e del torinese

Bolelli-Vavassori è la seconda coppia azzurra capace di arrivare così avanti a Melbourne dopo Bolelli-Fognini nel 2013 e nel 2015, l'anno dello storico trionfo.